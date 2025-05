‘De explosie in de ruimte zou zichtbaar zijn op klaarlichte dag’

Met behulp van telescopen op de Canarische eilanden hebben astronomen een opmerkelijke vondst gedaan: twee witte dwergen die over 23 miljard jaar een supernova, een enorme explosie, gaan veroorzaken. KIJK sprak erover met hoofdauteur James Munday.

James Munday.

Wat hebben jullie ontdekt?

“Er is al langer voorspeld dat twee om elkaar heen draaiende witte dwergen een groot deel van de type Ia-supernova-explosies veroorzaken. Maar we hebben nog nooit een systeem van witte dwergen gezien dat compact genoeg is en voldoende massa heeft om met zekerheid te gaan exploderen. Tot nu. Het systeem dat wij hebben ontdekt zal binnen een tijdspanne vergelijkbaar met de leeftijd van het universum exploderen.

Lees ook:

Wat gaat de toekomstige mens hiervan zien?

“Iemand die vanaf de aarde naar de explosie zou kijken, ziet een flits aan de hemel verschijnen die tien keer helderder is dan de maan. De explosie zou zichtbaar zijn op klaarlichte dag.”

Wat kun je ons vertellen over het systeem?

“Het dubbelster-systeem heeft een massa van 1,56 keer de massa van de zon. Dit is een massa die significant boven de Chandrasekhar-limiet ligt, de grens waarbij een witte dwerg zijn eigen zwaartekracht niet meer kan weerstaan. De twee witte dwergen staan dicht bij elkaar – slechts 1/60e de afstand tussen de aarde en de zon.”

Waarom is deze vondst zo belangrijk?

“We bewijzen hiermee dat dubbel-witte-dwergsystemen boven de Chandrasekhar-limiet, daadwerkelijk bestaan. En het is ongelooflijk hoe dicht dit systeem bij de aarde staat – slechts 150 lichtjaar verwijderd. Dat wat impliceert dat we op veel grotere afstanden nog veel meer voorlopers van type Ia-supernova’s zouden moeten kunnen waarnemen. Hier gaan we de komende jaren dan ook naar op zoek.”

Deze Aan het woord staat ook in KIJK 6-2025. Deze editie is vanaf volgende week te koop.

Beeld: University of Warwick/Mark Garlick