Planeetonderzoeker Yamila Miguel van de Sterrewacht Leiden heeft samen met collega’s van de Princeton University en het SRON een wel heel opmerkelijke exoplaneet gespot. Wij spraken met haar.

Wat hebben jullie ontdekt?

We hebben een planeet gevonden met de massa van Neptunus – vrij groot als je het vergelijkt met de aarde – die draait om een ster, LHS3154, die tien keer kleiner is dan onze zon.

Waarom is dit opmerkelijk?

“Wanneer een ster is geboren, wordt er een schijf van gas en stof gevormd met stellair materiaal. Hieruit ontstaan planeten. Hoe massiever de ster, hoe massiever het materiaal in deze schijf. Om een planeet met de massa van Neptunus te vormen, heb je een massieve schijf nodig. En we weten dat schijven rond koele en geringe sterren zoals LHS3154 vrij klein zijn. Deze planeet daagt de klassieke theorieën van planeetformatie uit.”

Hoe hebben jullie dit ontdekt?

“Met behulp van een techniek die ook wel Doppler spectroscopie wordt genoemd. Wanneer een planeet om een ster draait, zorgt zijn zwaartekracht ervoor dat de ster in kleine cirkels beweegt. Als de ster naar ons toe beweegt, worden zijn lichtgolven samengedrukt waardoor het licht blauwer lijkt: de blauwverschuiving. Als hij van de aarde af beweegt, lijkt het licht roder: de roodverschuiving. Door naar deze verschuivingen te kijken, kunnen we planeten ontdekken.”

En nu?

We zullen doorgaan met onze zoektocht naar meer van dit soort planeten, en willen analyseren hoe waarschijnlijk hun bestaan is. We moeten ook onze modellen voor planeetformatie verbeteren om de vorming van deze opmerkelijke objecten te verklaren.”

Dit interviewtje is ook te lezen in KIJK 2/2024, deze editie ligt vanaf 18 januari in de winkel.