Blue Ghost maakt eerste volledig succesvolle commerciële maanlanding

Een foto van de aarde boven de maan, gemaakt door de Blue Ghost na de landing. De schaduw van de maanlander is zichtbaar in het midden. Beeld: Firefly Aerospace.

De eerste volledig succesvolle commerciële maanlanding is een feit. Blue Ghost van Firefly Aerospace is rechtop geland op de maan.

Zondagochtend om 9.35 uur Nederlandse tijd is het commerciële ruimtevaartuig Blue Ghost geland op de maan. De lander was sinds 15 januari onderweg en is nu neergestreken in een oud vulkanisch gebied.

De Blue Ghost is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Firefly Aerospace, en werd gelanceerd met een Falcon 9-raket van SpaceX. Het is de eerste keer dan een commercieel bedrijf een volledig succesvolle maanlanding weet neer te zetten. Vorig jaar lukte het Intuitive Machines wel al om de Odysseus naar de maan te brengen, maar die viel om bij de landing.

Tien instrumenten

De 3 meter hoge en 3,5 meter brede Blue Ghost staat nu in Mare Crisium (de Zee der Crises), een ruim 500 kilometer brede vulkanische vlakte. Tien instrumenten van de NASA gaan daar onderzoek doen, waaronder het bestuderen van hitte in het binnenste van de maan, het testen van een soort stofzuiger die maanstenen verzamelt en het testen van een stofschild dat moet voorkomen dat zonnepanelen en andere oppervlakken bedolven raken onder een laag maanstof.

De NASA heeft het commerciële bedrijf Firefly Aerospace betaald om een ruimtevaartuig te ontwikkelen om NASA-instrumenten naar de maan te brengen. Dit past binnen een nieuwe strategie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Door de ontwikkeling van technologieën uit te besteden, hoopt de NASA geld te besparen.

De Blue Ghost maakte deze foto toen hij nog 100 kilometer moest afdalen naar het maanoppervlak. Beeld: Firefly Aerospace.

De Blue Ghost-missie duurt nog twee weken, daarna wordt het nacht op de maan. Tijdens de nacht daalt de temperatuur volgens de NASA tot -133 graden Celsius, veel onderdelen van de Blue Ghost zijn daar niet tegen opgewassen. Bovendien is er in die periode geen zonlicht, waardoor de zonnepanelen geen energie kunnen genereren om de systemen warm te houden.

Drukte op de maan

Tijdens de lancering op 15 januari werd ook de maanlander Resilience van het Japanse bedrijf ispace naar de ruimte gebracht. Deze draait eerst nog een paar rondjes om de maan en zal naar verwachting in mei of juni proberen te landen.

De maan krijgt binnenkort nog meer bezoek. Het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines lanceerde op 27 februari hun tweede maanlander, de Athena. Die gaat op zoek naar grondstoffen en water op het oppervlak. De Athena zal waarschijnlijk donderdag (6 maart) proberen te landen.

Bronnen: NASA, Space.com