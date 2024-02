Omgevallen maanlander heeft een gebroken poot – en stuurt extra foto’s

Maanlander Odysseus van Intuitive Machines tijdens de landing. Je ziet duidelijk dat minstens een van de poten is gebroken. Beeld: Intuitive Machines.

De Odysseus-maanlander ligt op zijn zij, waarschijnlijk doordat hij ten minste één poot heeft gebroken. Dat blijkt uit nieuwe foto’s.

Vorige week werd Odysseus het eerste ruimtevaartuig van een commercieel bedrijf (Intuitive Machines) dat een zachte landing heeft gemaakt op de maan. Tijdens de landing viel de maanlander om en belandde op zijn zij. Dat kwam waarschijnlijk doordat één of meerdere poten zijn gebroken tijdens de ruige landing, laat Intuitive Machines nu weten.

De maanlander – die zo groot is als een Britse telefooncel – landde op 22 februari in de buurt van de zuidpool van de maan, en maakte daarmee de eerste Amerikaanse maanlanding sinds NASA’s Apollo 17-missie in 1972.

Ruige landing

Maar de landing van Odysseus verliep niet helemaal soepel. Een probleem met de navigatieapparatuur zorgde ervoor dat de zespotige lander sneller afdaalde dan verwacht en terecht kwam op een stuk grond dat ook nog eens hoger lag dan de geplande landingsplek.

Het landingsgestel ving de grootste klap op, waardoor mogelijk één of meerdere poten braken. Odysseus stond ongeveer twee seconden overeind op het flink hellende landschap, voordat hij omviel. Het ruimteschip ligt niet helemaal plat: hij wordt volgens Intuitive Machines een beetje van de grond gestut door een van zijn tanks of andere onderdelen.

Deze positie zorgde voor nogal wat problemen. Odysseus kon hierdoor zijn belangrijkste communicatie-antenne niet gebruiken en een deel van de zonnepanelen kwam in de schaduw te liggen.

Odysseus stuurt selfies

Toch is het gelukt om met een kleinere antenne foto’s en wetenschappelijke data naar de aarde te sturen. Eerder deze week schreven we al over twee van deze (wazige) foto’s. Maar Intuitive Machine heeft nu nog meer foto’s vrijgegeven, weer van vlak voor de landing.

Odysseus maakte deze foto tijdens zijn afdaling naar de maan. Beeld: Intuitive Machines.

Het ruimtevaartbedrijf plaatste daarna ook twee nog selfies van Odysseus op X: een van tijdens de landing (bovenaan dit artikel) en een van vlak erna (hieronder). Daarop is te zien dat ten minste één poot is gebroken en het ruimteschip is omgevallen.

Een selfie genomen door Odysseus op de maan. Je ziet duidelijk dat het ruimteschip is omgevallen. Beeld: Intuitive Machines.

Intuitive Machines blijft gegevens verzamelen totdat de zonnepanelen van de lander geen zonlicht meer opvangen. Dat kan nu ieder moment gebeuren. De Odysseus-missie is dan afgelopen. Het ruimtevaartuig is namelijk niet ontworpen om de ijzige en lange maannacht – die twee weken duurt – te overleven.

