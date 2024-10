Nooit eerder gedaan: SpaceX vangt gigantische Starship raketbooster op

Starship, de grootste en krachtigste raket ooit gebouwd, ging weer de lucht in. SpaceX ving hem bij terugkomt weer op, dat was nooit eerder gedaan.

Afgelopen zondag (13 oktober) lanceerde SpaceX de 121 meter hoger Starship-raket voor de vijfde keer. Deze keer deed het bedrijf van Elon Musk iets wat nog nooit eerder was gedaan. De enorme booster van de eerste trap van Starship, bekend als Super Heavy, vloog na de lancering netjes terug naar zijn lanceerplatform in Texas, waar hij werd opgevangen door grote mechanische armen.



‘De toren heeft de raket gevangen!’

Starship bestaat uit twee trappen. De boostertrap (Super Heavy) is nodig om de aarde te verlaten. Die is maar liefst 71 meter hoog en beschikt over 33 aan elkaar gekoppelde raketmotoren. Bovenop de Super Heavy bevindt zich het 50 meter hoge compartiment waarin bemanning en bevoorrading kan (de tests zijn nu nog onbemand). Zowel de raket in zijn geheel als de bovenste trap dragen de naam Starship.

Iets minder dan 3 minuten na de lancering, op een hoogte van bijna 70 kilometer, koppelde de booster lost van de raket. Terwijl Starship nog een stuk verder vloog, begon Super Heavy al aan zijn terugreis. Bij terugkomst in de atmosfeer, werden de 33 raketmotoren geactiveerd om hem af te remmen.

Toen hij de 146 meter hoge landingstoren naderde, leek hij bijna te zweven, oranje vlammen overspoelden de booster en hij gleed behendig in de gigantische mechanische armen. “De toren heeft de raket gevangen!!!” schreef CEO Elon Musk op X.

De eerste poging om Super Heavy op te vangen was gelijk een succes. Beeld: SpaceX.

In één keer

Musk en SpaceX zijn enorm blij met dit succes, ze hadden er namelijk rekening mee gehouden – en misschien zelfs bijna verwacht – dat de vangpoging kon mislukken. Het bedrijf doet relatief veel tests en vindt het niet erg als die mislukken, daar is namelijk veel kennis uit te halen. “Onze innovaties komen voort uit onze mislukkingen”, aldus SpaceX. Het is een erg dure, maar ook snelle ontwikkelingsmethode.

Dat betekent wel dat de eerste tests vaak mislukken. De eerste twee lanceringen van Starship eindigden bijvoorbeeld in explosies. De derde vlucht, in maart van dit jaar, was de eerste succesvolle lancering – hoewel de landing in de oceaan niet verliep zoals veracht. Dat deze vangmethode nu in een keer werkt, is een aangename verrassing.

Explosie in oceaan

Ondertussen vloog Starship, de tweede trap of bovenste helft van het raketsysteem, naar een hoogte van ongeveer 140 kilometer. Daarna keerde ook dit deel van de raket terug naar de aarde. Zo’n 65 minuten na de lancering, maakte die een gecontroleerde landing in de Indische Oceaan. Volgens Musk gebeurd dat precies op de geplande plek. Kort na de ‘splashdown’ explodeerde de raket.

Het is de bedoeling dat de Starship ooit volledig herbruikbaar wordt. Het opvangen van de booster is daar een belangrijk onderdeel van, daardoor is hij namelijk een stuk sneller opnieuw in te zetten.

Mars is de droom

De komende tijd zullen er nog veel meer tests met Super Heavy-Starship volgen. De raket speelt namelijk een belangrijke rol bij het vervoer van astronauten naar de maan tijdens het Artemis-programma. En de NASA wil al in 2026 mensen op de maan hebben staan, de tijd begint dus te dringen.

Als het aan Musk ligt, brengt Starship straks niet alleen mensen naar de maan, maar in een andere uitvoering uiteindelijk ook naar onze rode buurplaneet. Want dat was immers de reden dat de miljardair SpaceX ooit oprichtte. De maan is leuk, en goed voor de bankrekening, maar Musks droom is Mars.

Bronnen: BBC, Reuters, Space.com