NASA gaat ‘raketcentrifuge’ van SpinLaunch testen

Het Amerikaanse bedrijf SpinLaunch onderzoekt of het satellieten kan lanceren met een megacentrifuge. En daar ziet de NASA ook wel wat in.

Om satellieten in een baan om de aarde te krijgen, moeten ze aan boord van een raket worden gelanceerd. Dat kan energiezuiniger en vele malen goedkoper, denkt SpinLaunch. Het presenteerde eind vorig jaar zijn SubOrbital, een enorme centrifuge die satellieten de ruimte in slingert. In dat idee ziet de NASA ook heil.

Space Act-overeenkomst

De 50 meter hoge testinstallatie SubOrbital is gebouwd op een afgelegen plek in New Mexico. In deze grote vacuümkamer (waarin luchtweerstand nauwelijks een rol speelt) racen ladingen rond aan het eind van een tientallen meters lange centrifugearm van koolstofvezels. Hierdoor haalt de kracht op de testlading 10.000 g (een g is een keer de versnelling door de aardse zwaartekracht).

Eenmaal op snelheid schieten ladingen met zo’n 8000 kilometer per uur uit SubOrbitals verticale lanceerpijp de lucht in. Met zo’n hoge snelheid onder de juiste hoek haalt een projectiel vanzelf de ruimte. Een stuwraket zou dan het laatste zetje aan een satelliet moeten geven om hem in de juiste baan te brengen, is het idee.

En in dat idee zien veel partijen, waaronder de NASA, brood. De ruimtevaartorganisatie ondertekende onlangs een Space Act Agreement met SpinLaunch om later dit jaar tests uit te voeren, waarbij het lanceersysteem NASA-ladingen de lucht in zal zwengelen. Als die tests succesvol verlopen, kan de NASA in de toekomst zomaar gebruik gaan maken van de megacentrifuge.

Illustratie van een lichtgewicht lanceervoertuig, vastgehouden aan het eind van een koolstofvezel arm in de SubOrbital-installatie. In deze vacuümkamer wordt de arm rondgedraaid tot zeer hoge snelheden voordat de draagraket wordt losgelaten door een gat dat naar de hemel is gericht.

Te traag

Die snelheid van 8000 kilometer per uur lijkt overigens snel, maar is nog steeds te traag om in een lage omloopbaan om de aarde te komen. En zelfs die snelheid haalt SubOrbital nog niet: in een test op 22 oktober draaide de installatie op 20 procent van zijn maximumvermogen. Grote broer Orbital (die aan de kust zal worden gebouwd) moet drie keer zo groot als de testinstallatie in New Mexico worden en daadwerkelijk ladingen tot 200 kilogram de ruimte in krijgen. En nee, astronauten zullen er nooit mee worden gelanceerd; die overleven de 10.000 g niet.

Het bedrijf hoopt zijn eerste testvlucht in de ruimte al in 2025 uit te kunnen voeren.

