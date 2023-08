Mysterieus object op Australisch strand is deel van Indiase raket

Een mysterieus aangespoeld voorwerp op een Australisch strand blijkt een onderdeel van een Indiase raket te zijn.

Op 15 juli spoelde er een mysterieus cilindervormig voorwerp van 2,5 meter breed en maximaal 3 meter lang aan op een afgelegen strand in Australië. Een inwoner van Green Head, een kustplaatsje met minder dan 300 inwoners en ongeveer 250 kilometer ten noorden van Perth, meldde het bij de politie. De lokale autoriteiten wisten niet waar ze mee te maken hadden en bestempelde het ding voor de zekerheid als gevaarlijk. Later meldde de brandweer dat het voorwerp geen gevaar vormde.

Brokstukken van een raket

Op sociale media speculeerden mensen volop over de oorsprong van het object. Sommigen beweerden dat het een stuk is van het Malaysia Airlines vliegtuig dat in 2014 boven de Indische Oceaan verdween. Anderen opperden dat het een onderdeel was van een buitenlandse raket.

Luchtvaartexperts lieten al snel weten dat het niet om een vliegtuigonderdeel ging. De Australische ruimtevaartorganisatie (ASA) vermoedde dat het inderdaad wel eens een raketonderdeel kon zijn en stelde een onderzoek in. En deze week gaf de ASA een update op social media. “We zijn tot de conclusie gekomen dat het object dat zich op een strand bij Jurien Bay in West-Australië bevindt, hoogstwaarschijnlijk brokstukken zijn van een uitgeputte derde trap van een Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).”

De PSLV is een draagraket van de Indian Space Research Organisation (ISRO) en brengt regelmatig satellieten in een baan rond de aarde. Om de raket de ruimte in te krijgen wordt gebruik gemaakt van vier rakettrappen. Elke trap bevat zijn eigen motor(en) en brandstof. Als de brandstof in de eerste trap op is, wordt die losgekoppeld van de raket en wordt de tweede trap geactiveerd. Totdat alle trappen zijn verbruikt. Het voorwerp op het strand is volgens de ASA dus waarschijnlijk de derde trap van een PSLV-raket.

Zeker niet mysterieus

Al vrij snel nadat de eerste foto van het object op social media verscheen, wezen mensen op de gelijkenis tussen het object en het onderdeel van de PSLV-raket. De ISRO vertelde daarna tegen de BBC dat het voorwerp zeker niet mysterieus is en dat het inderdaad gaat om een raketonderdeel. “Maar we kunnen niet bevestigen dat het van ons is, tenzij we het analyseren.”

De ASA meldt dat het object nu is opgeslagen en dat het samenwerkt met de ISRO om te beslissen wat er nu moet gebeuren. Een overeenkomst van de Verenigde Naties uit 1968 vereist dat landen teruggevonden ruimteschroot teruggeven aan het land dat er eigenaar van was.

