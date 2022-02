Raket die maan gaat rammen ‘toch niet van SpaceX’

Vorige maand werd nog gedacht dat de trap van een Falcon 9-raket van SpaceX in maart op de maan zou crashen. Nu menen experts dat het gaat om een onderdeel van de Chinese Chang’e 5-T1.

Vorige maand kondigde astronoom Bill Gray aan dat hij erachter was gekomen dat een Falcon 9-raket de maan zou gaan rammen. Die raket is gebruikt voor de Deep Space Climate Observatory missie, ook wel DSCOVR genoemd. Gray, ontwikkelaar van het astronomisch softwareprogramma Project Pluto, werd aan het twijfelen gebracht over zijn vondst toen hij een mailtje kreeg van NASA-medewerker Jon Giorgini. Giorgini werkt bij het Jet Propulsion Laboratory, dat actieve ruimteschepen bijhoudt, waaronder de Falcon 9-raket. Giorgini schreef in zijn mail dat het volgens zijn gegevens heel onrealistisch zou zijn dat het ruimtevaartuig van SpaceX de maan gaat beuken.

Vreemd

Gray besloot zijn eigen bewijs nog eens kritisch te bekijken. “Achteraf gezien had ik wat vreemde dingen moeten opmerken”, schrijft hij op zijn eigen site. “De raket zou zich in een enigszins aparte baan om de aarde moeten hebben bevonden. Maar,” schrijft hij, “rakethardware doet vaak vreemde dingen als het nog kort in de ruimte is. Dat komt door overgebleven brandstof die lekt en de raket rondduwt.” Daarom vond hij het in eerste instantie niet volkomen onrealistisch dat het om de Falcon 9-raket had kunnen gaan.

Chinese missie

Toen Gray verder ging zoeken naar andere mogelijke kandidaten, kwam hij al snel bij de Chang’e 5-T1-missie. Na een aantal berekeningen te hebben uitgevoerd, durft hij nu te zeggen dat de trap van het Chinese ruimtevaartuig, en dus niet van een raket van SpaceX, onze natuurlijke satelliet gaat rammen.

Op 23 oktober 2014 stuurde het Chinees nationaal ruimteagentschap (CNSA) de Chang’e 5-T1 naar de maan. Het ruimtevaartuig is vernoemd naar de Taoïstische godin van de maan Chang’e, en is gebruikt om tests uit te voeren voor het Chinese Maanverkenningsprogramma.

“In zekere zin blijft dit ‘indirect’ bewijs, maar ik beschouw het als redelijk overtuigend. Dus ik geloof erin dat het object dat op het punt staat om de maan te raken op 4 maart 2022 om 12:25 UTC (13:25 uur Nederlandse tijd, red.) eigenlijk de Chang’e 5-T1-rakettrap is”, schrijft Gray op zijn site.

Bronnen: Project Pluto, New Atlas

Beeld: CNSA