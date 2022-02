Filmpje: SpaceX-satellieten gaan in vlammen op

Afgelopen week werden veertig SpaceX satellieten terug naar de aarde geblazen door een geometrische storm. Daar is nu spectaculair beeld van.

Er zweven nu zo’n 2000 SpaceX-satellieten in een baan om onze aarde. Maar om elk plekje op onze planeet van internet te voorzien heeft het satellietennetwerk Starlink uiteindelijk 42.000 van deze kunstmanen nodig. Met dit plan voor ogen stuurde SpaceX op 3 februari 49 nieuwe satellieten naar de ruimte. De lancering verliep voorspoedig, tot een zonnevlam roet in het eten gooide.

Code rood

Eerst stuurt SpaceX zijn Starlink-satellieten naar een lage baan om de aarde, op een hoogte van 210 kilometer. Als er dan iets mis blijkt met een satelliet is de kans minder groot dat het apparaat ruimteafval wordt. De satelliet valt dan terug naar de aarde in plaats van dat hij ongecontroleerd door de kosmos zweeft. Maar in dit geval gaf juist de lage baan de nekslag.

Op 30 januari barstte namelijk een enorme vlaag geladen deeltjes uit de zon, richting onze aarde. Deze zonnewind botste een paar dagen later tegen het magnetisch veld van onze blauwe bol, en genereerde sterke stromingen in de aardatmosfeer. Precies waar de Starlink-satellieten ronddwaalden. De storm zorgde voor een 50 procent hogere luchtweerstand dan tijdens eerdere lanceringen. En dat was meer dan genoeg om de satellieten terug naar het aardoppervlak te stoten.

Kans op satellieten

De komende dagen regent het dan ook satellietbrokken. Deze week is al een deel van het puin gespot in Puerto Rico. De Sociedad de Astronomia del Caribe (SAC), een non-profitorganisatie van professionals, studenten en liefhebbers van astronomie, legde de spectaculaire stortbui vast:

Marco Langbrui, satellietexpert bij de Universiteit Leiden, analyseert de beelden in zijn blogpost. Op de video is te zien hoe twee objecten terug naar de aarde schieten. Door de weerstand van de atmosfeer spatten ze met veel bombarie uit elkaar. Volgens Langbroek zou het overigens evengoed kunnen dat de twee objecten eerst één satelliet waren, voordat de storm ze uiteenrukte.

Langbroek weet zeker dat de Puerto Ricaanse beelden verbonden zijn aan het Starlink-incident. Volgens zijn berekeningen bevinden de satellieten zich in orbitale hellingen tussen 54 en 56 graden. Hoewel Starlink-satellieten zich in een 53,2 graden hellende baan begeven, “is dit dichtbij genoeg (gezien de foutmarge) om te concluderen dat het terugkerende object past in het Starlink-baanvlak”.

De komende dagen worden meer van dit soort scènes verwacht. Dus adviseert Langbroek: “Houd de lucht goed in de gaten!”

