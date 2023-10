NASA’s Psyche vertrekt vandaag naar extreem waardevolle asteroïde

Vandaag vertrekt NASA’s Psyche naar de gelijknamige Psyche-asteroïde die ons misschien meer inzicht kan geven in onze eigen aardkern – en ook heel veel geld waard is.

Vandaag lanceert de NASA – als de weersomstandigheden goed zijn – een ruimtevaartuig naar een unieke metaalrijke asteroïde die rond de zon draait tussen Mars en Jupiter. De Psyche-sonde zal 3,5 miljard kilometer afleggen om zijn naamgenoot te bezoeken, asteroïde Psyche. Hij komt daar naar verwachting in 2029 aan.

De lancering staat gepland voor 13 oktober om 16.19 uur met een SpaceX Falcon Heavy-raket vanaf Kennedy Space Center in Florida. Je kunt de lancering hieronder live volgen.

De lancering stond oorspronkelijk gepland voor 5 oktober, maar is sindsdien uitgesteld. De eerste echte lanceerpoging op 12 oktober werd vanwege slecht weer ook uitgesteld. Het lanceervenster loopt tot 25 oktober, waarbij elke dag een kans biedt.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees ook:

Uniek

Wat de Psyche-asteroïde zo uniek maakt, is dat hij lijkt op een onbedekte nikkel-ijzerkern van een vroege planeet waarvan de aardkorst en -mantel door botsingen zijn losgeraakt en verdwenen. Wetenschappers vermoeden dat aardachtige planeten zo’n zelfde metalen kern hebben, maar die liggen onbereikbaar ver onder de rotsachtige mantels en korsten. Omdat we ook de kern van de aarde niet direct kunnen zien of meten, biedt Psyche dus een uniek inkijkje – ook al ligt de asteroïde vele malen verder weg dan onze aardkern.

De satelliet

De Psyche-sonde is 25 meter lang en 7 meter breed, waardoor hij – met uitgestrekte zonnepanelen – ongeveer zo groot is als een tennisbaan. De romp van het ruimteschip, met alle instrumenten, is heeft ongeveer het formaat van een golfkarretje.

Het ruimtevaartuig brengt verschillende instrumenten met zich mee. Onder andere twee camera’s en een spectrometer om de samenstelling van de asteroïde te bepalen. Daarnaast is Psyche uitgerust met een magnetometer om te controleren of de asteroïde een overblijvend magnetisch veld heeft en een instrument om het zwaartekrachtsveld van de ruimterots te meten.

Al deze metingen zijn bedoeld om te bepalen of de asteroïde echt de kern is van een vroege planeet. Als dat zo blijkt te zijn, kan dat veel vertellen over de samenstelling en het ontstaan van de aardkern – waar we eigenlijk nog maar weinig over weten.

Waardevolle asteroïde

Er wordt gedacht dat Psyche de waardevolste asteroïde is die wetenschappers kennen. Hoewel we niet precies weten uit welke metalen de planetoïde (met een doorsnede van 226 kilometer) bestaat, zouden ze allemaal samen waarschijnlijk meer waard zijn dan de hele wereldeconomie, schat Lindy Elkins-Tanton, hoofdwetenschapper van de Psyche-missie. Dat geeft aan hoe belangrijk de missie zou kunnen zijn – niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor de opkomende asteroïdenmijnindustrie.

Toch zijn er geen plannen om die metalen te delven en er bestaat simpelweg ook geen technologie die dat mogelijk maakt. Zelfs als we de metalen van Psyche zouden kunnen delven en de materialen vervolgens ook naar de aarde wisten te brengen, is de asteroïde zo ver weg dat de operatiekosten de waarde van de metalen teniet zouden doen, vertelde Philip Metzger, een planetair fysicus van de University of Central Florida, aan ruimtenieuwssite Space.com.

Toch zijn er bedrijven die plannen maken om materiaal van andere asteroïden – die dichterbij staan – naar de aarde te brengen. Metzger is ervan overtuigd dat dat ooit gaat lukken en dat het dan ook winstgevend zal zijn.

Bronnen: NASA, Space.com

Beeld: NASA/JPL-Caltech/ASU