Dit systeem moet planetoïden verpulveren

Amerikaanse onderzoekers hebben een ontwerp gemaakt van een systeem dat potentieel gevaarlijke planetoïden zou kunnen verpulveren.

Een ruimterots zo groot als Texas – die in het sciencefiction-spektakel Armageddon onschadelijk gemaakt moest worden – krijgen we als het goed is niet voor onze kiezen. Maar ook de realistischere planetoïden van enkele tientallen, of zelfs honderden meters groot kunnen gigantische schade op aarde aanrichten. Daarom werken wetenschappers er hard aan om zo’n doemscenario te voorkomen.

In het KIJK-zomernummer van 2021 schreef Govert Schilling al over ruimtesonde DART (Double Asteroid Redirection Test) die op 24 november is gelanceerd en later dit jaar snoeihard tegen planetoïdemaan Dimorphos moet knallen. Op die manier zou de baan van dit ruimteobject een beetje veranderen. Maar onderzoekers van de Universiteit van Californië onder leiding van Philip Lubin hebben een nog spectaculairder idee om ons te beschermen tegen rondvliegende rotsblokken. De NASA heeft al interesse in hun voorgestelde systeem.

De werking van het PI-systeem

Hagelgeweer

Lubin noemt het concept PI Terminal Planetary Defense. PI staat in dit geval niet voor het oneindige getal, maar is simpelweg een afkorting voor Pulverize It (‘verpulver het’). Het systeem is dan ook niet ontworpen om een dodelijke rots van baan te doen veranderen, maar om hem te vernietigen.

Dat moet worden gedaan op een manier die vergelijkbaar is met de werking van een hagelgeweer. Een grote hoeveelheid kleine staven die gevuld zijn met (eventueel nucleaire) explosieven worden tegelijk op de planetoïde afgevuurd. Daarbij zal de ruimterots uiteenvallen in een hoop kleine stukken die opbranden als ze de aardse atmosfeer binnenkomen. Waarvandaan we de verwoestende staven gaan afvuren, ligt nog open. Dit kan vanaf de aarde zijn, maar Lubin stelt dat de maan ook een goede plek kan zijn.

Ontdekt

De methode zou niet alleen goedkoper zijn dan andere systemen, maar ook nog korter voor een inslag ingezet kunnen worden. Een groot deel van de planetoïden dat wellicht ooit in de buurt van de aarde komt, is al ontdekt. Maar mocht er tóch eentje zijn die de ruimte-experts over het hoofd hebben gezien, komt het PI-systeem goed van pas.



Zo zou een rots van 20 meter in doorsnede nog een kwartier voor inslag onderschept kunnen worden. Ook een planetoïde van 50 meter kan snel onschadelijk gemaakt geworden. Al moeten we die wel iets eerder opmerken. De deadline staat dan vijf uur voor de geschatte inslag. En mocht een gigantische rots van een kilometer breed jarenlang onontdekt weten te blijven, dan kan het PI-systeem die tot zestig dagen van tevoren nog tegenhouden. Daarmee wordt het einde van een compleet continent afgewend. De dinosaurussen zouden waarschijnlijk erg jaloers zijn geweest.

Beeld: Philip Lubin, freeimages.com