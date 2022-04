Nieuw: backpacken op de maan

Voor astronauten is het soms moeilijk om de weg vinden. Met deze rugzak worden wandelingen op de maan makkelijker.

In 1972 heeft de mensheid voor het laatst de maan bezocht. Voor de NASA is dit te lang geleden. Daarom wil de ruimtevaartorganisatie met het Artemisprogramma mensen terugbrengen naar onze buitenaardse buurman. Als alles volgens plan verloopt, zal dit al in 2025 gebeuren. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan technische snufjes die de reis zo makkelijk mogelijk moeten maken. Een van die snufjes komt in de vorm van een rugzak.

Navigatiesysteem

De Kinematic Navigation and Cartography Knapsack, afgekort tot KNaCK, moet astronauten helpen de maan in kaart te brengen. Het werkt op dezelfde manier als de parkeersensoren in je auto, alleen in plaats van geluidsgolven zendt de rugzak korte lichtpulsen van lasers uit op een specifieke frequentie. Als de laser vervolgens van het maanoppervlak afkaatst en terug op de sensor valt, heeft het een andere frequentie. Hoe groter het verschil in frequentie, hoe langer de afstand tot het oppervlak. Op deze manier kunnen ruimtevaarders gedetailleerde kaarten van de maan maken.

Deze kaarten zullen later door wetenschappers op aarde gebruikt kunnen worden om het maanoppervlak te onderzoeken. Maar ook de astronauten zelf zullen veel nut uit het instrument halen. KNaCK werkt namelijk evengoed als een navigatiesysteem. Dankzij de ‘knapzak’ kunnen ze straks heel makkelijk afstanden inschatten en precies zien waar ze vandaan komen en waar ze heen moeten.

Zuidpool

KNaCK zal vooral van pas komen op de zuidpool van de maan. Dit is een van de bestemmingen van de Artemismissie. De zon staat daar altijd heel laag aan de horizon, waardoor de pool grotendeels met schaduwen bedekt is. De weg vinden zonder navigatie is dan op z’n zachtst gezegd een uitdaging. Gelukkig werkt de technologie even goed zonder licht.

Bronnen: NASA, ScienceAlert

Beeld: NASA/Michael Zanetti