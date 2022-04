Picture Perfect: kleine zonsverduistering

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een zonsverduistering op Mars.

Zoals onze maan soms voor de zon komt te staan tijdens een zonsverduistering, zo willen de manen van Mars – Phobos en Deimos – ook wel eens voor de ster langs bewegen. In dit geval is het Phobos, de grotere van de twee, die onlangs op de rode planeet voor een zonsverduistering zorgde.

De zonsverduistering werd vastgelegd door Marsrover Perseverance. Op 2 april stond het wagentje in de Jezerokrater met zijn camera naar de hemel te turen. De verduistering duurde maar veertig seconden. Toch was dit genoeg tijd voor Perseverance om dit fenomeen vast te leggen in de hoogste resolutie ooit.

Hoewel de verduistering er zeker mooi uitziet, kan die niet tippen aan die vanaf aarde is te zien. Onze maan is namelijk 157 keer zo groot als die van de rode planeet en dat levert een spectaculairdere eclips op. Maar de gebeurtenis is meer dan alleen een mooi plaatje. Voor astronomen is het vastleggen van deze zonsverduisteringen erg nuttig, omdat ze zo kunnen zien of de baan van Phobos verandert.

Bronnen: NASA, Universe Today

Beeld: NASA