Duitse raketlancering vanuit Noorwegen is ondanks explosie een succes

Het Duitse Isar Aerospace lanceerde zondag vanuit Noorwegen voor de eerste keer de Spectrum-raket. Die knalde na dertig seconden uit elkaar.

Zondag werd de Spectrum-raket van het Duitse ruimtevaartbedrijf Isar Aerospace voor het eerst gelanceerd. Dat gebeurde vanaf een lanceerbasis op het eiland Andøya in het noorden van Noorwegen. 30 seconden na de lift-off stortte de raket in zee en explodeerde. Toch spreekt het bedrijf van een succes.

Sowieso een succes

De 28 meter hoge Spectrum is een tweetraps draagraket die is ontworpen om middelgrote satellieten in een baan om de aarde te brengen. Bij deze testvlucht droeg de Spectrum nog geen lading mee. Had de raket een baan om de aarde bereikt, dan zou dat de eerste orbitale vlucht vanuit Europa zijn geweest.

Isar Aerospace had van tevoren al verwacht dat de raket niet meteen een baan om de aarde zou bereiken. Een vlucht van 30 seconden vond het bedrijf al een succes zijn – en dat is nu dus gelukt. Het wilde zo veel mogelijk data en ervaring opdoen tijdens deze eerste test, een strategie die SpaceX ook toepast bij de ontwikkeling van zijn raketten.

“Raket #2 en #3 zijn al in productie”, schrijft het bedrijf op X. “Isar Aerospace bereidt zich voor op de volgende lancering.”

Beeld: Isar Aerospace.

Niet vanaf de evenaar

Het Duitse bedrijf staat volledig los van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De ESA heeft eigen raketten die al jarenlang succesvol in een baan om de aarde worden gebracht, maar dat gebeurt niet vanuit Europa. De meeste lanceringen vinden plaats in Florida en Frans-Guyana, een overzeese regio van Frankrijk in Zuid-Amerika. Die twee lanceerbasissen liggen namelijk dicht bij de evenaar. Doordat de aarde een bol is, is de rotatiesnelheid rond de evenaar een stuk hoger dan in de buurt van de polen. Raketten krijgen daardoor een extra zetje en hebben dus minder brandstof nodig.

Maar volgens Isar Aerospace is dat zetje niet altijd even relevant. Volgt de te lanceren satelliet een baan om de evenaar, dan geeft de extra snelheid inderdaad een groot voordeel. Maar hoe schever de baan ten opzichte van de evenaar, hoe minder belangrijk het zetje. De Spectrum zal dan ook vooral satellieten in een polaire baan brengen, die is zo scheef dat hij beide poolgebieden passeert.

40 lanceringen per jaar

In de toekomst hoopt het Duitse bedrijf veertig lancering per jaar te faciliteren. Daarmee biedt het een alternatief voor lanceringen vanuit de Verenigde Staten, zoals met SpaceX van Elon Musk. Het heeft nu al meerdere afspraken met bedrijven en ruimtevaartorganisaties om ladingen de ruimte in te brengen.

De raket stond maandag 24 maart al klaar op het lanceerplatform in Noorwegen. Maar door slecht weer moest de lancering meerdere keren worden uitgesteld.

De Spectrum-raket op de Noorse lanceerbasis. Beeld: Isar Aerospace.

Bronnen: AP News via Phys.org, New Scientist