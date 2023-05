Deze misselijkmakende machine gaat astronauten trainen

Een machine die er spannender uitziet dan menig kermisattractie gaat astronauten trainen hoe ze om moeten gaan met desoriëntatie tijden een ruimtereis.

Alleen de naam klinkt al onheilspellend: de Kraken. Het is een apparaat van de US Navy dat inzittende alle kanten op slingert, vergelijkbaar met kleren in een wasmachine. De Navy gebruikt hem om bewegingen van vliegtuigen, boten en auto’s te simuleren. Dankzij een nieuwe instelling kan hij nu ook ruimtevluchten simuleren. De NASA wil daarmee de desoriëntatie van astronauten bestuderen.

Bij de lancering van een raket – en de terugkeer op aarde – krijgen astronauten heel wat g-krachten te verduren en hebben ze vaak last van extreme wagenziekte. “Kort na de lancering in de space shuttle had ik het gevoel dat ik in een draaimolen zat terwijl mijn lichaam probeerde vast te stellen wat boven, beneden, links en rechts was”, zegt astronaut Douglas Wheelock in een persbericht van de NASA.

Desoriëntatie is natuurlijk nogal onhandig als je in een raket levensbelangrijke taken moet uitvoeren. De NASA is daarom op zoek naar manieren om de bewegingsziekte te verminderen. Een aantal astronauten zegt dat kleine hoofdbewegingen hen helpen om hun evenwichtsgevoel sneller te herstellen. Tests met de Kraken moeten uitwijzen of dat echt zo is en welke bewegingen het best werken.

Daarvoor gaan de NASA en wetenschappers van de marine 24 militairen rekruteren die 60 minuten lang door elkaar worden geschud in de Kraken. Het apparaat zal hen ronddraaien met versnellingen die drie keer zo groot zijn als de zwaartekracht om te simuleren wat astronauten ervaren wanneer zij terugkeren naar de aarde.

Ook burgers in de martelmachine

Bij het verlaten van de machine voeren twaalf deelnemers een aantal hoofdbewegingen uit. Daarbij dragen ze een videobril die hun hoofd- en oogbewegingen volgt. De deelnemers geven ook antwoord op vragen over hoe gedesoriënteerd en ziek ze zich voelen. De overige twaalf Kraken-rijders maken geen hoofdbewegingen.

Alle militairen testen vervolgens hun balans terwijl ze op een vloer van traagschuim staan, hun snelheid tijdens een wandeling van 10 meter, hun uithoudingsvermogen tijdens een wandeling van twee minuten, en de tijd die ze nodig hebben om een korte hindernis baan te voltooien. Normaal zijn dit eenvoudige opdrachten, maar na een uur door de Kraken alle kanten op geslingerd te zijn, duren ze een stukje langer.

Door de prestaties van de twee groepen te vergelijken, willen de onderzoekers achterhalen of de hoofdbewegingen het evenwichtsgevoel daadwerkelijk helpen herstellen.

Na de test met militairen gaan ook 24 burgers de martelmachine in. Daarmee hoopt de NASA te kunnen onderzoeken of patiënten met evenwichtsproblemen ook baat kunnen hebben bij de hoofdbewegingen.

