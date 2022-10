Hangt de Apollo 11-module nog steeds in de ruimte?

Na hun missie op de maan te hebben uitgevoerd, gingen Buzz Aldrin en Neil Armstrong weer aan boord van commandomodule Columbia. Maar wat is er eigenlijk met maanlander Eagle gebeurd?

We kennen het verhaal. Haantjesgedrag tussen de USSR en de VS, Joeri Gagarin, Apollo 11, maanlanding, Neil Armstrong en zijn ‘one small step…’. Toen Armstrong en Buzz Aldrin vanaf het maanoppervlak in hun Eagle-ruimtevaartuig waren opgestegen, gingen ze op weg naar de commandomodule Columbia, die in een baan om de maan cirkelde. Nadat ze met 22 kilogram maanstenen aan boord van de Columbia waren geklauterd, ging het luik dicht en werd de Eagle op 125 kilometer hoogte afgestoten. Maar wat gebeurde daar vervolgens mee? Vliegt de adelaar nog steeds in zijn baan om de maan?

De baan van de Eagle

De NASA heeft altijd aangenomen dat de Eagle na verloop van tijd door de zwaartekracht van de maan zou worden aangetrokken en er uiteindelijk op is neergestort. James Meador van het California Institute of Technology twijfelt daaraan. Planetaire geologen weten al langer dat de massa van de maan niet gelijkmatig is verdeeld. En dat zorgt voor kleine variaties in het zwaartekrachtveld dat in 2012 door twee ruimtesondes in kaart werd gebracht (zie foto hiernaast).

Daardoor kwam Meador op het idee om uit te rekenen hoe de baan van de Eagle erdoor is beïnvloed en waar hij dus is gecrasht. Hij laadde alle gegevens in de General Mission Analysis Tool van de NASA, een soort open source ruimtenavigatieprogramma, en de uitkomst was verrassend. De aantrekkingskracht van de aarde, de zon en de maan bleken nauwelijks van invloed op de baan. Volgens het programma zou het ruimtevaartuig nog steeds op grofweg dezelfde hoogte rondcirkelen als in 1969.

Of dat zo is weet niemand. Daarvoor is de afstand te groot, de Eagle te klein en zijn locatie te onzeker. Het kan ook zijn dat het ruimtevaartuigje uiteen is gevallen door exploderende brandstof of doordat ruimtestraling en lekkende batterijen de constructie hebben aangetast. Maar wat zou het gaaf zijn als hij er nog is en ooit wél in beeld kan worden gebracht.

