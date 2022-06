De NASA gaat officieel wetenschappelijk onderzoek doen naar Unidentified Aerial Phenomena, oftewel ufo’s. Vier vragen over deze studie beantwoord.

Wat zijn Unidentified Aerial Phenomena?

Met UAP’s worden vliegende objecten bedoeld die niet geïdentificeerd kunnen worden tot een voorwerp waar we het bestaan van afweten. Je kent deze mysterieuze objecten waarschijnlijk beter als ufo’s (unidentified flying objects). Er zijn verschillende meldpunten voor deze vliegende raadsels, zoals UFO Meldpunt Nederland dat bijna 13.000 meldingen heeft ontvangen sinds de lancering van de site in 2011.

Wat heeft de NASA bekendgemaakt?

Donderdag 9 juni heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA aangekondigd officieel onderzoek te gaan doen naar Unidentified Aerial Phenomena. De studie begint in de herfst en zal naar verwachting negen maanden duren. Hoewel we ufo’s vaak associëren met buitenaardse wezens, is er volgens de NASA geen bewijs dat ze daadwerkelijk een buitenaardse oorsprong hebben. Maar de organisatie sluit deze verklaring ook niet uit.

Hoe gaat de NASA ufo’s onderzoeken?

Naast deze studie van de ruimtevaartorganisatie wordt er een groot ufo-onderzoek uitgevoerd in Amerika – dat van de overheid. Vorige maand vond er nog een speciale hoorzitting over deze studie plaats, maar over het algemeen worden de data van het Pentagon weggehouden bij het grote publiek. De NASA wil dit anders aanpakken, en zegt de resultaten publiekelijk te zullen delen.

Astrofysici David Spergel en Daniel Evans leiden het onderzoek en hun eerste taak is om een zo robuust mogelijke set gegevens te verzamelen. “We gaan identificeren welke waarnemingen – van burgers, overheid, bedrijven en non-profit-organisaties – er bestaan,” zegt Spergel, “welke data we nog meer moeten verzamelen, en hoe we deze het beste kunnen interpreteren.”

De ruimtevaartorganisatie zal onder meer satellieten en sensoren inzetten die normaalgesproken worden gebruikt om de atmosfeer op aarde te observeren. “We hebben dan ook de tools en het team om het onbekende te gaan begrijpen”, zegt NASA’s associate administrator for science Thomas Zurbuchen. “Dat is de definitie van wetenschap. Dat is wat we doen.”

Waarom voert de ruimtevaartorganisatie deze studie uit?

Het is belangrijk om meer over Unidentified Aerial Phenomena te weten te komen, zowel voor de nationale veiligheid als die van de luchtvaart. Aldus de NASA.

