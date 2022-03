Hubble spot uitbarsting van een jonge ster

Een stellaire woedeaanval. Zo omschrijft de NASA deze foto van een extreem jonge ster in de vroegste fase van zijn vorming.

Als een kind een tantrum krijgt, ben je als ouder niet blij. Gelukkig merk je van zo’n uitbarsting in een jonge ster niks. Deze explosies, die ook wel Herbig-Haro objecten worden genoemd, ontstaan door gas dat op extreem hoge snelheid uit een jonge ster spuwt. Dit gas botst vervolgens met materiaal rondom de ster, dat door de klap zo heet wordt dat het begint te gloeien.

Deze foto is gemaakt door de Hubble telescoop terwijl die gericht was op de Orionnevel. Op 1250 lichtjaar (zo’n 11 biljard kilometer), is dit het meest dichtstbijzijnde gebied waar op grote schaal sterren worden gevormd. De nevel is met het blote oog zichtbaar, en is zeer populair onder sterrenkundigen die de geboorten van sterren beter willen begrijpen.

Dit stuk ruimte zal met de nieuwe James Webb Space Telescope binnenkort flink onder de loep worden genomen. Afbeeldingen zoals deze zijn dan een grote hulp om de vorming van sterren beter in kaart te brengen. De James Webb werd afgelopen kerst succesvol de ruimte ingeschoten, en is momenteel zijn spiegels recht aan het zetten. De verwachting is dat hij in juni in het infrarood uitbarstingen zoals deze gaat bekijken.

Bron: NASA

Beeld: NASA