James Webb schiet eerste foto’s en maakt selfie

Begin februari maakte de James Webb Space Telescope zijn eerste – vrij matige – kiekjes. Daarvan heeft de NASA er afgelopen vrijdag twee vrijgegeven.

Op het eerste gezicht is de foto boven dit bericht niet bepaald indrukwekkend. Zo’n twintig witte vlekjes tegen een zwarte achtergrond. Als je tijdens een heldere nacht met het blote oog naar boven kijkt, zie je al meer, zou je zeggen. Is dat nou waar we een ruimtetelescoop van 10 miljard voor hebben gebouwd?

Wees gerust: over een paar maanden mogen we veel mooier en interessanter beeld van de James Webb Space Telescope verwachten. Deze eerste foto moet het team achter de splinternieuwe sterrenkijker vooral helpen de spiegel goed af te stellen.

Zo groot als de volle maan

De 6,5 meter brede hoofdspiegel van de James Webb is er namelijk niet eentje uit één stuk. Hij bestaat uit achttien zeshoekige segmenten van zo’n 20 kilogram elk. En die segmenten wijzen nu nog niet de goede kant op.

Wat je op deze foto ziet, is dan ook achttien keer dezelfde ster. Om precies te zijn HD 84406, te vinden in het sterrenbeeld Grote Beer. Elke spiegel ziet die ster nu nog op een andere plek aan de hemel staan. Gedurende de komende weken worden de spiegels zo afgesteld dat die achttien beelden samensmelten tot een enkele ster.

De eerste foto van de James Webb Space Telescope laat achttien keer dezelfde ster zien. Hier is aangegeven welk beeld van de ster bij welk segment van de hoofdspiegel hoort.

Overigens laat de foto eigenlijk zien dat de spiegels ook nu al behoorlijk goed staan afgesteld. “We bekeken een gebied aan de hemel zo groot als de volle maan, omdat de vlekjes zo ver uit elkaar hadden kunnen staan”, zegt Marshall Perrin van het Webb-team op de site van de telescoop. “Maar we vonden ze allemaal terug rond het midden van dit gebied! Een geweldig startpunt voor het afstellen van de spiegel.”

Selfie

Verder maakte de James Webb een selfie: onderstaande foto van de hoofdspiegel. Ook weer geen superbeeld, maar eerder was onduidelijk of we de telescoop zelf überhaupt nog in beeld zou krijgen. De James Webb is namelijk niet voorzien van monitoring cameras die als taak hebben de kijker in de gaten te houden.

Wel heeft het instrument NIRCam een speciale lens, gericht op de hoofdspiegel. En die leverde een plaatje op waarop goed is te zien hoe de spiegel is opgebouwd uit achttien kleinere zeshoekjes. En hoe één van die achttien zeshoekjes op dat moment wordt beschenen door een heldere ster.

Als de segmenten van de spiegel eenmaal goed staan en de instrumenten zijn afgekoeld tot de temperatuur waarbij ze het beste werken, kunnen we uiteraard veel mooier beeld verwachten. Volgens NASA komen de eerste ‘echte’ foto’s deze zomer.

