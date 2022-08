James Webb schiet spectaculaire foto van Jupiter

’s Werelds meest geavanceerde ruimtetelescoop laat de grootste planeet van ons zonnestelsel als nooit tevoren zien.

Hopelijk zijn jullie de Webb-berichten nog niet beu. Wij in ieder geval niet, want de ruimtetelescoop blijft ons verbazen met de prachtplaten die hij maakt. De James Webb Space Telescope maakte eerder al de diepste opname ooit van het heelal en kiekte de verste ster in het universum. Deze keer richtte hij zijn instrumenten op een hemellichaam dat iets dichterbij staat: op de grootste en meest massieve planeet in ons zonnestelsel. En wederom stelt het resultaat niet teleur.

Noorder- en zuiderlicht

De foto’s van Jupiter – genomen in juli, maar gisteren vrijgegeven door de NASA – zijn gemaakt met Webbs Near-Infrared Camera (NIRCam). Dit instrument detecteert licht van de vroegste sterren en sterrenstelsels die zich vormden na de oerknal, en van jonge sterren in de Melkweg en Kuipergordelobjecten. De nabij-infraroodcamera is aan de Universiteit van Arizona ontwikkeld.

Aangezien infrarood licht onzichtbaar is voor het menselijk oog, is het licht in kaart gebracht op het zichtbare spectrum. Meestal worden de langste golflengten roder weergegeven en de kortste blauw.

Witte vegen

Maar wat zien we precies op onderstaande foto van Jupiter? Ten eerste valt de stip rechtsonder op: de Grote Rode Vlek, een eeuwenoude, gigantische wervelstorm op het zuidelijk halfrond van de gasreus. Dat de storm op deze plaat een witte kleur heeft, komt doordat hij veel zonlicht weerkaatst. Dat geldt ook voor de witte veeg rondom de evenaar. “Dit zijn waarschijnlijk zeer hoge wolkentoppen van gecondenseerde convectieve stormen (onweersbuien, red.)”, laat Webb-wetenschapper Heidi Hammel weten.

Verder valt de groene gloed rond de polen op: het noorder- en zuiderlicht. Die geven wetenschappers meer informatie over de samenstelling van het wolkendek en ook wat daaronder gebeurt.

De foto die de James Webb Space Telescope van Jupiter maakte. De plaat is een compositie van verschillende beelden. © NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team | Bewerking: Judy Schmidt

Tot slot zie je op de foto die bovenaan dit artikel staat de grotere, dunne ringen van Jupiter en nog twee kleine manen, Amalthea en Adrastea. Kortom, James Webb zorgt wederom voor bewondering.

Bronnen: NASA, The Guardian

Beeld: NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team | Bewerking: Judy Schmidt