Picture Perfect: James Webb kiekt verste ster in het heelal

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: Earendel schijnt voor de James Webb ruimtetelescoop.

Door de vele nieuwsberichten over James Webb, de ruimtetelescoop die op de eerste kerstdag 2021 eindelijk van de grond kwam, zou je bijna vergeten dat Hubble ook nog altijd up and running is. Eind maart ontdekte deze oude vertrouwde ruimtetelescoop een ster die zich op een afstand van 28 miljard lichtjaar vanaf de aarde bevond. En daarmee vestigde het lichtbolletje, Earendel genoemd, het record voor verst verwijderde ster ooit waargenomen.

Voor James Webb een goede reden om zijn camera op het sterrenbeeld Walvis (Cetus) te richten – de plek waar Earendel (vernoemd naar een karakter uit J.R.R. Tolkien’s Lord of the Rings, betekenis: morgenster) is te vinden. Met deze foto als prachtig gevolg:

Lees ook:

Zwaartekrachtlens

Hoe ruimtetelescopen zoals James Webb zo’n verre ster toch kunnen waarnemen? Daarvoor moeten we het sterrenstelselcluster WHL0137-LS (alias Sunrise Arc) bedanken. Het licht van de verre ster wordt namelijk afgebogen door de zwaartekracht van dit cluster, waardoor het licht wordt versterkt. Dit noemen we een zwaartekrachtlens.

De ster zou 50 tot 100 keer meer massa hebben dan de zon, zo schatten sterrenkundigen al eerder. Aan James Webb de schone taak om deze schatting te verfijnen.

Bronnen: IFL Science, Astroblogs.nl

Beeld: NASA/ESA/Space Telescope Science Institute