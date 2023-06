JUICE is na wat problemen eindelijk helemaal uitgeklapt

De recent gelanceerde JUICE-satelliet is onderweg naar Jupiter om de gasreus en zijn ijzige manen te onderzoeken. Alle instrumenten zijn nu succesvol uitgevouwen.

Op 14 maart 2023 bracht een Ariane 5-lanceerraket ESA’s JUICE-satelliet de ruimte in. De sonde moet nu de rest van zijn acht jaar durende reis verder zelf voltooien. Tijdens zijn missie zal hij Jupiter en drie van zijn ijzige manen onder de loep nemen: Europa, Ganymedes en Callisto.

Tijdens de lancering zaten de tien onderzoeksinstrumenten en de 85 vierkante meter aan zonnepanelen veilig ingeklapt. Nu JUICE in het heelal is, ervaart het ruimtevaartuig geen weerstand en kunnen de instrumenten worden uitgeklapt. En dat is nu – na enige problemen – voor alle onderdelen gelukt, meldt de ESA.

Selfies

Aan boord van het ruimtevaartuig zitten twee controlecamera’s (JUICE Monitoring Camera’s, JMC) die bijhouden of alle onderdelen correct uitklappen. In de eerste uren na de lancering maakten deze camera’s ook de eerste ‘selfies’. Twee daarvan zie je hieronder.





Antenne zat vast

Het uitklappen ging niet geheel vlekkeloos. Slechts enkele dagen na de lancering probeerden de vluchtleiders de Radar for Icy Moon Exploration (RIME) uit te klappen. De eerste segmenten van de antenne ontvouwden zich zoals gepland, maar de volgende delen weigerden te bewegen.

De ESA vermoedde dat een star pennetje de segmenten op hun plaats hield. Ze schudden JUICE met zijn stuwraketten en ze verwarmden hem met behulp van zonlicht. Elke dag leek de antenne een beetje te bewegen, maar bleef toch vastzitten.

Uiteindelijk kwam de RIME bijna drie weken later tot leven toen de ESA een apparaat afvuurde, dat een ‘niet-explosieve actuator’ wordt genoemd. De schok die dat veroorzaakte, bewoog de pen een paar millimeter, waarna de antenne volledig openvouwde.

Tests van de instrumenten

Afgelopen week zijn de vier Langmuir-sondes van JUICE en de drie antennes van het Radio and Plasma Wave Instrument Investigation (RPWI) met succes uitgevouwen. Dat waren de laatste onderdelen die nog moesten uitklappen. JUICE is nu klaar voor wetenschappelijk onderzoek.

JUICE’s vierde Langmuir-sonde, het laatste onderdeel, klapt uit.

