KIJK 3/2023: nu te koop!

Vanaf vandaag ligt de derde KIJK-editie van 2023 in de winkels. Met op de cover: de zoektocht naar het volgende internationale ruimtestation.

De woonruimte is beperkt, je kunt je huisgenoten niet uitzoeken en een ruime tuin heeft een ruimtestation ook al niet, maar het uitzicht is onovertroffen. Nu het einde in zicht is voor het grootste onderkomen in een baan om de aarde, het internationale ruimtestation ISS, staan de bouwers van de opvolger al te trappelen. KIJK bestudeerde de folders, onderzocht de investeerders, en fungeert als de Funda van de ruimte.

Verder in dit nummer: