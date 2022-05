Filmpje: Marshelikopter breekt record

De vijfentwintigste vlucht die helikopter Ingenuity boven het Marsoppervlak heeft gemaakt, was de langste en snelste tot nu toe.

Op 18 februari 2021 landde Ingenuity op Mars. Hij reisde mee in de buik van Marsrover Perseverance en is nu al meer dan een jaar actief. Met zijn camera deelt het helikoptertje zijn vluchten met ons op aarde. Zo liet hij laatst zien hoe hij een record neerzette.

Lees ook:

Marsoppervlak

De vijfentwintigste vlucht van Ingenuity vond plaats op 8 april. Na 10 meter de lucht in te stijgen, vloog hij met een snelheid van 5,5 meter per seconde over het Marsoppervlak. In totaal legde hij een afstand van 704 meter af. Hiermee is deze vlucht de langste én de snelste tot nu toe.

Het is een flinke klus om de helikopter van de grond te krijgen. Doordat Mars zo ver weg is, is de radioverbinding veel te zwak om hem direct te besturen. In plaats daarvan maken piloten van tevoren een plan dat ze in zijn geheel naar Ingenuity toe sturen. Dat wordt dan stap voor stap uitgevoerd. Tijdens de vlucht houden sensoren in de gaten of alles goed gaat en grijpen ze in wanneer dat nodig is.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: Marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Record

De NASA had in de eerste instantie vijf vluchten gepland voor Ingenuity, maar hij bleek het daarna nog prima te doen. Daarom werd de missie verlengd. Ondertussen maakt de helikopter zich alweer klaar voor een nieuwe vlucht. Het is dus maar een kwestie van tijd voordat ook dit record wordt verbroken.

Bronnen: NASA, ScienceAlert, IFLscience

Beeld: NASA/JPL-Caltech/ASU