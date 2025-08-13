Meteoriet die het dak van een huis doorboorde is ouder dan de aarde

Een meteoriet die eerder dit jaar een flinke deuk in de vloer van een huis in de Verenigde Staten achterliet, is waarschijnlijk ouder dan de aarde.

Op een heldere dag in juni bewoog er een enorm snelle vuurbal door de lucht boven de Amerikaanse staat Georgia. Ongeveer 43 kilometer boven de grond explodeerde de meteoriet, die volgens de NASA een diameter van 1 meter had en ongeveer een ton woog. Door de explosie schoot een fragment ter grootte van een cherrytomaat door het dak van een huis in de stad McDonough.

20 miljoen jaar ouder dan de aarde

De meteoriet had genoeg kracht om door het dak van een huis heen te gaan, een flinke deuk in de vloer achter te laten en een geluid en trilling te veroorzaken die vergelijkbaar waren met een geweerschot van dichtbij. De impact had zoveel energie dat een groot deel van de steen verpulverde tot stof.

Wetenschappers van de University of Georgia hebben dat stof en enkele fragmenten nu geanalyseerd. Ze bekeken die met geavanceerde microscopen en stelden vast dat de meteoriet een zogeheten Low Metal (L) gewone chondriet is. Deze meteorieten bestaan uit het allereerste vaste materiaal dat zich in ons zonnestelsel bevond, vrijwel direct na de vorming van de zon. Volgens de onderzoekers is de meteoriet daarom 4,56 miljard jaar geleden gevormd – dat is 20 miljoen jaar eerder dan de aarde.

Deuk in de vloer, veroorzaakt door de McDonough-meteoriet. Beeld: UGA.

Afkomstig van een grote planetoïde

“De meteoriet is afkomstig van een groep planetoïden in de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter”, zegt onderzoeker Scott Harris in een persbericht. “We denken dat we de meteoriet kunnen linken aan het uiteenvallen van een veel grotere planetoïde ongeveer 470 miljoen jaar geleden. Daarbij zijn sommige fragmenten in banen terecht gekomen die de baan van de aarde doorkruisen. Als je ze lang genoeg de tijd geeft, zullen de fragmenten en de aarde uiteindelijk op hetzelfde tijdstip op dezelfde plek zijn.”

De McDonough-meteoriet, zoals hij is genoemd, blijft voorlopig op de universiteit voor verder onderzoek. Harris en zijn collega’s willen binnenkort een wetenschappelijk artikel publiceren met details over de samenstelling, snelheid en bewegingsdynamica van de meteoriet. Dit soort analyses is belangrijk om inzicht te krijgen in de mogelijke dreiging van veel grotere en gevaarlijkere planetoïden.

Bron: University of Georgia