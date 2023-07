NASA sluit wetenschappers een jaar lang op in nagebootste Marsbasis

Vier deelnemers wonen sinds vorige week een jaar lang in een basis die het leven op Mars nabootst. De NASA wil weten wat de psychologische effecten van zo’n isolatie zijn.

Op 25 juni stapten vier wetenschappers hun nieuwe woonplek voor de komende 378 dagen in. Die ruimte – van 158 vierkante meter – bestaat uit een ruimtestation en een nagebootst Marslandschap. De NASA wil met dit experiment vooral onderzoeken wat de psychologische effecten zijn van het leven op een andere planeet.

Lees ook:

10 dollar

De grotendeels ge-3D-printe basis bestaat uit vier kleine slaapkamers, twee badkamers, een gezamenlijke ruimte met een keukentje en een loungegedeelte met tv en een PlayStation 4. Verder zijn er nog een paar speciale kamers, bijvoorbeeld een fitnessruimte, een werkruimte en een plek waar gewassen gegroeid moeten worden. En dan is er nog de ‘buitenruimte’ die het landschap van Mars nabootst, inclusief rood zand.

De crew die daar nu verblijft, is het resultaat van NASA’s zoektocht – die in 2021 begon – naar “gezonde en gemotiveerde” vrijwilligers. De ‘winnaars’ zijn bioloog Kelly Haston, bouwkundig ingenieur Ross Brockwell, spoedeisendehulparts Nathan Jones en microbiologe Anca Selariu. Ze krijgen 10 dollar voor ieder uur dat ze wakker doorbrengen in de basis. Dat komt uit op zo’n 60.000 dollar voor het gehele experiment.

Twee slaapkamers in de gesimuleerde Marsbasis.

Technische mankementen

Tijdens het verblijf moet de crew onder andere wetenschappelijke experimenten uitvoeren, gesimuleerde ruimtewandelingen maken en gewassen kweken. Verder krijgen ze te maken met crisissituaties, zoals een tekort aan water en technische mankementen.

De communicatie met de buitenwereld zal verlopen met een vertraging van 22 minuten, net zoals astronauten op Mars dat zouden ervaren. Rond de basis wordt via speakers omgevingsgeluid afgespeeld, zodat er geen geluid van buiten te horen is.

In de basis worden veel aspecten van het leven op Mars nagebootst, maar voor de zwaartekracht en straling op de rode planeet was dat niet mogelijk.

Nog twee missies

“Tijdens de simulatie verzamelen we gegevens over de cognitieve en fysieke presentaties van de crew”, zegt Grace Douglas, hoofd van het onderzoeksproject, in een persbericht. “Die informatie geeft ons meer inzicht in de mogelijke impact van langdurige missies naar Mars op de gezondheid en prestaties van de bemanning. Uiteindelijk zal dit de NASA helpen om geïnformeerde beslissingen te maken over een toekomstige bemande missie naar Mars.”

De opsluiting is onderdeel van het CHAPEA-project (Crew Health and Performance Exploration Analog). Na dit jaar zullen nog twee gesimuleerde Marsmissies volgen.

Bronnen: NASA, Independent, HLN

Beeld: NASA/Stafford