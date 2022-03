NASA test 100 meter hoge SLS-raket

Over een paar jaar stuurt de NASA weer mensen naar de maan. Deze astronauten zullen vervoerd worden door de enorme draagraket SLS. Gister is het gevaarte voor het eerst getest.

NASA treft voorbereidingen voor de lancering van zijn nieuwe draagraket: Space Launch System (SLS). De 100 meter hoge monsterraket vertrok gister van de bouwplaats naar het lanceerplatform. Met een gemiddelde ’topsnelheid’ van 1,3 kilometer per uur werd de raket in bijna 12 uur vervoerd en legde daarbij 6,4 km af. Eenmaal aangekomen bij Launch Complex 39B voerden de ingenieurs een zogenaamde natte generale repetitie uit.

Nat testen

NASA heeft meer dan een decennium besteed aan het bouwen van zijn ruimtevaartuig. De SLS is een draagraket met vier motoren, elk ter grootte van een Volkswagen Golf. Met de twee boosterraketten aan weerszijden kan de raket tot zo’n 30.000 kg vracht de ruimte in hijsen. Op de kop van de raket is het Orion-capsule gemonteerd. Het is de bedoeling dat de SLS over een paar jaar een bemande Orion-shuttle naar de maan vervoert.

Maar eerst testten de NASA-ingenieurs de bouwwerken grondig en ‘nat’. Ze pompten meer dan 3,2 miljoen liter brandstof in de rakettanks, waarna ze de hele lanceringsplanning doornamen – inclusief weerberichten. Nu de generale repetitie is volbracht, brengen de ingenieurs de SLS weer naar de bouwplaats om de laatste hand aan hun – vrij letterlijke – technische hoogstandje te leggen.

Als alles loopt zoals gepland, begint de SLS in mei aan een onbemande Artemis I-missie. De raket zal duizenden kilometers voorbij de maan vliegen, waarna hij met een recordsnelheid van bijna 40.000 km/u weer naar de aarde terugkeert.

De Artemis II-missie zal de eerste bemande SLS vlucht zijn. De Artemis-astronauten reizen dan verder dan ooit tevoren: zo’n 7400 km voorbij de andere kant van de maan.

Bronnen: NASA, New Atlas

Beeld: NASA