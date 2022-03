OneWeb kan dankzij SpaceX weer satellieten lanceren

Internetsatellietbedrijf OneWeb is door SpaceX uit de brand geholpen nadat het zijn kunstmanen niet meer met Russische raketten de ruimte in kon brengen.



Op de lanceerbasis van Bajkonoer in Kazachstan stond al een Sojoez-raket met daarin 36 OneWeb-satellieten klaar om de ruimte in geschoten te worden. Totdat het Britse internetsatellietbedrijf ineens op zoek moest naar andere raketten. Dat kwam niet als een verrassing: OneWeb besloot zelf de banden met Roskosmos te verbreken omdat de Russische ruimtevaartorganisatie een aantal eisen stelde waar OneWeb niet mee akkoord wilde gaan.

Militaire doeleinden

Roskosmos eiste de garantie dat de internetsatellieten niet voor militaire doeleinden gebruikt zouden worden. Daarnaast stelde het Russische bedrijf de eis dat de Britse overheid haar aandeel van OneWeb op zou geven, omdat de regering sancties had ingesteld tegen Rusland naar aanleiding van de invasie van Oekraïne. De Britse overheid is sinds 2020 aandeelhouder van OneWeb. Toen het bedrijf failliet ging besloot de staat erin te investeren.



Toen OneWeb en de overheid niet meegingen met de eisen, moest het satellietenbedrijf plots omschakelen. Het bedrijf had al 428 satellieten in een baan om de aarde gebracht. Er zijn nog 220 kunstmanen nodig om de eerste generatie van het satellietennetwerk af te maken.

Concurrent

Gelukkig heeft het bedrijf een deal weten te sluiten met Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX. CEO Neil Masterson van OneWeb bedankt het bedrijf in een persbericht voor de steun. Hij stelt dat de vloot satellieten dankzij de deal gewoon op schema gereed zal zijn. Als het goed is, wordt de eerste raket met satellieten dit jaar nog de ruimte in geschoten.

Overigens moet Musk voor een lastige beslissing hebben gestaan. Zijn Starlink-satellietjes zijn namelijk een directe concurrent van OneWeb, in de niche van kleine internetsatellieten die in een lage baan om de aarde draaien.

Bronnen: Reuters, Tweakers, OneWeb

Beeld: Roscosmos