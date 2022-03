Picture Perfect: een Webb-primeur

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de beste infraroodfoto uit de ruimte.

Na lang wachten ging de James Webb Space Telescope afgelopen Kerst eindelijk de lucht in. Sinds die dag is het nieuwe speeltje van de NASA druk bezig geweest met zijn bestemming bereiken en met het uitklappen van zijn spiegels. Om te kijken of de achttien gouden platen goed staan, werd de telescoop op een felle ster gericht. Het resultaat is de meest gedetailleerde infraroodfoto die ooit in de ruimte is gemaakt. Een primeur dus.

Nu de spiegels goed lijken te staan, is het tijd om de vele andere instrumenten van de James Webb recht te zetten. Naar verwachting is de ruimtetelescoop hier nog meer dan een maand zoet mee. Halverwege 2022 mogen sterrenkundigen de eerste afbeeldingen voor wetenschappelijke doeleinden verwachten. In andere woorden: dit beeld is pas het begin.

Bronnen: New Atlas

Beeld: NASA/STScI