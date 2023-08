Picture Perfect: de iconische Ringnevel zoals die nog nooit gezien is

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: James Webb trakteert op nieuwe foto’s van de bekende Ringnevel.

Op zo’n 2500 lichtjaar afstand stoot een stervende ster heet gas uit, waardoor er een uitdijende gasschil rond de ster ontstaat. Deze zogenoemde Ringnevel is al meerdere keren op de foto gezet, maar de James Webb-ruimtetelescoop laat nu veel nieuwe details zien. Dankzij zijn gevoelige infraroodcamera’s kan hij namelijk door gas en stof heen kijken, in tegenstelling tot voorganger Hubble.

Extra ster

“Toen we de beelden voor het eerst zagen, stonden we versteld van de hoeveelheid details”, zegt Roger Wesson van Cardiff University. Zo is nu bijvoorbeeld te zien dat de heldere ring uit zo’n 20.000 afzonderlijke ophopingen van waterstofgas bestaat, elk ongeveer zo groot als de aarde. “Binnen de ring vonden we bewijs voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs), complexe moleculen die we niet hadden verwacht in de Ringnevel.”

Dankzij het Mid-InfraRed Instrument (MIRI) is nu ook materiaal buiten de heldere ring te zien. En verrassend genoeg zagen de astronomen daar tien regelmatig uit elkaar geplaatste cirkels in – als een soort boomringen. Hun verklaring: ze moeten wel gevormd zijn door interacties met een andere nog onbekende ster die om de Ringnevel heen draait. Wesson: “Geen enkele andere telescoop had de gevoeligheid en de ruimtelijke resolutie om dit subtiele effect te onthullen.”



Webbs nieuwe foto’s van de Ringnevel. Links is gemaakt met het NIRCam-instrument en laat goed de details in de ring zien. De rechter is gemaakt met het MIRI-instrument en laat goed het materiaal rond de heldere ring zien. Beide instrumenten bekijken een een ander deel van het infrarode spectrum waardoor de foto’s er compleet anders uitzien.

Bronnen: NASA, ESA

Beeld: ESA/Webb, NASA, CSA, M. Barlow (University College London), N. Cox (ACRI-ST), R. Wesson (Cardiff University)