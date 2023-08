Picture Perfect: kosmisch vraagteken

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: Webb spot een vraagteken.

Vorige week lieten we in deze rubriek een foto zien van het actief vormende sterrenpaar Herbig Haro 46/47. Deze week laten we dezelfde foto – gemaakt door de James Webb Space Telescope (JWST) – nog een keer zien, maar dan flink ingezoomd. Verstopt in de achtergrond bevindt zich namelijk een gigantisch kosmisch vraagteken – letterlijk.

De volledige foto met een uitvergroot inzetje van het vraagteken. Beeld: NASA, ESA, CSA, J. DePasquale (STScI).

Samensmeltende sterrenstelsels

“Waarschijnlijk is het een ver sterrenstelsel, of het gevolg van een interactie tussen sterrenstelsels”, vertelden vertegenwoordigers van het Space Telescope Science Institute (STScI), dat de wetenschappelijke activiteiten van de JWST beheert, aan ruimtenieuwssite Space.com.

NGC 4676. Beeld: NASA, H. Ford (JHU), G. Illingworth (UCSC/LO), M.Clampin (STScI), G. Hartig (STScI), the ACS Science Team, and ESA.

Matt Caplan, hoogleraar natuurkunde aan de Illinois State University, vertelde aan Space.com dat het object misschien bestaat uit twee samensmeltende sterrenstelsels. “Hoewel fusies erg chaotisch zijn, zijn objecten met dubbele lobben en kromme staarten erg kenmerkend voor samensmeltingen.” In het lokale heelal zijn enkele fuserende stelsels bekend. Een beroemd voorbeeld is NGC 4676, ook wel bekend als ‘de muizen’ (zie foto hierboven).

Het is waarschijnlijk de eerste keer dat het vraagteken in beeld is gebracht. Extra waarnemingen zijn nodig om te bepalen wat dit mysterieuze object precies is.

Bronnen: Space.com, IFL Science

Openingsbeeld: NASA, ESA, CSA / Image Processing Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI)