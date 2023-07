Picture Perfect: hongerige sterren

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: Webb legt stercapriolen vast.

Op 1470 lichtjaar van ons vandaan in de richting van het zuidelijke sterrenbeeld Zeilen (Vela) snaaien twee jonge sterren alsof het een lieve lust is. Dit actief vormende sterrenpaar staat bekend als Herbig-Haro 46/47 en is omringd door een schijf van gas en stof waarmee de sterren zich voeden. In bovenstaande foto, die de James Webb Space Telescope in nabij-infrarood licht nam, kun je het duo vinden in het centrum van de rode diffractiepieken (die zes rode lijnen), als een oranje-witte vlek.

Wanneer een ster in te korte tijd te veel heet gas ‘opeet’, reageert die door energierijke jets (of straalstromen) in tegengestelde richting uit te zenden. Vergelijk het fenomeen met een automotor. De schijf van gas en materie is de brandstoftank waar energie (warmte) vandaan komt en de jonge ster kan worden gezien als de motor. Om van al die extra hitte af te komen, moeten de warme gassen worden afgevoerd. In dit geval gebeurt dat door middel van de jets, die als uitlaatpijp fungeren. Die straalstromen worden Herbig-Haro-objecten genoemd, en zijn hier weergegeven als roze-oranje ‘lobben’.

Tot slot zien we nog een grote semitransparante blauwe wolk op de foto. Dit is een zogeheten bolwolk, ook wel Bokglobule genoemd, en bestaat uit gas en stof. In zichtbaar licht waargenomen lijkt een bolwolk op een grote donkere vlek. Maar doordat Webb kijkt naar licht in het nabij-infrarode en middelinfrarode spectrum kan hij de wolk wél helder vastleggen.

Bronnen: ESA Webb, Astroblogs

Beeld: NASA, ESA, CSA, J. DePasquale (STScI)