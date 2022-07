Picture Perfect: planetenparade

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: alle planeten op een rij.

Juni was een goede maand voor sterrenkijkers. Vroeg op de dag, vlak voordat de zon opkwam, stonden alle planeten op een rij aan de hemel. Als je goed kijkt, zie je in onderstaande foto – van links naar rechts – Saturnus, Jupiter, Mars, Venus en Mercurius. Ook staat de maan, veel feller dan de rest, tussen het rijtje. En hoewel Neptunus en Uranus er eveneens tussen staan, is het licht van deze planeten zo zwak dat je ze niet met het blote oog kunt zien.

Nu het juli is, zal het niet lang meer duren voor er een einde komt aan de planetenparade. Op de foto is al te zien dat Mercurius bijna achter de horizon verdwijnt. Hij zal dan niet meer in de ochtend, maar in de avond te zien zijn. In augustus gaat hetzelfde met Saturnus gebeuren.

Het is maar goed dat dit fenomeen is vastgelegd. Wie het gemist heeft, moet namelijk lang wachten tot het weer gebeurt. Dat zal pas in het jaar 2122 zijn.

Solar System Family Portrait – Alexis Trigo

Bron: NASA

Beeld: Alexis Trigo