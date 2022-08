Picture Perfect: kraamkamer van de sterren

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: Hubble in de Orionnevel.

Op meer dan 1300 lichtjaar hiervandaan, bevindt zich een van de bekendste kraamkamers van sterren. In deze enorme uitgestrektheid van interstellair gas worden nieuwe sterren geboren. De Hubble-ruimtetelescoop heeft deze nevel al heel wat keren voor zijn lens gehad.

Lees ook:

De meest recente foto, hieronder afgebeeld, is genomen aan de rand ervan. We zien hier de pasgeboren ster (een zogeheten protoster) IX Ori die een energierijke ‘jet’ (straalstroom) wegblaast. Die komt in botsing met het omringende gas dat door de klap zó heet wordt (grofweg tussen de 7700 en 11.5000 graden Celsius) dat het begint te gloeien. Hierdoor ontstaat een schokgolf dat zichtbaar is als een helder gebiedje: een Herbig-Haro-object. En het zal je vast niet verbazen dat dit hemelobject is vernoemd naar twee astronomen: George Herbig en Guillermo Haro.

Een plaat van de Orionnevel om bij weg te dromen. Hij toont de kleurrijke regio rond het Herbig-Haro-object HH 505. Herbig-Haro-objecten zijn lichtgevende gebieden rond pasgeboren sterren. Ze worden gevormd als pasgeboren sterren jets spuwen, hier zichtbaar als sierlijke gebogen structuren, die met omringend gas en materiaal botsen.

Bronnen: ESA/Hubble, IFLScience

Beeld: ESA/Hubble & NASA, J. Bally | M. H. Özsaraç