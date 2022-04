In 2024 reizen toeristen per ballon naar de ruimte

In 2024 gaat de eerste bemande ballon van Space Perspective de ruimte in. Heb je nog een ton liggen? Dan kan je misschien nog mee.

Kilometers boven de massa mensen op aarde kun je écht goed tot rust komen. Daarom neemt het Amerikaanse bedrijf Space Perspective ruimtetoeristen vanaf het Kennedy Space Center in Florida mee naar de hemel. Het bedrijf liet afgelopen week weten dat het in 2024 passagiers per ballon vervoert naar de bovenste laag in de atmosfeer. In de space-lounge kunnen de reizigers de drukte op onze blauwe bol in alle rust bekijken.

Lees ook:

Ruimtereizen?

Eigenlijk mogen we niet van een werkelijke ruimtereis spreken. De met waterstof gevulde ballon bereikt namelijk maar een hoogte van 30 kilometer. Dat is veel lager dan ruimtereisconcurrenten zoals Virgin Galactic of Blue Origin – die reizen meer dan 80 kilometer de kosmos in.



Toch reist de Space Perspective ballon véél hoger dan de 10 kilometer die een commercieel vliegtuig bereikt. Mede-oprichter Jayne Poynter vertelt dan ook in een persbericht: “We bevinden ons boven 99 procent van de atmosfeer van de aarde.” Het inktzwart van de ruimte en de kromming van de aarde is daar gelukkig duidelijk zien.

Toegankelijk?

Met een maximale snelheid van 19 kilometer per uur reist de ballon twee uur omhoog. Na twee uur zweefvliegen in de sterrenhemel landt de ballon in de oceaan. De reis verloopt rustig, zonder G- of andere kosmische krachten. Passagiers hebben dus ook geen training nodig. Poynter benadrukt dat het bedrijf ruimtevluchten echt “toegankelijker” wilde maken.

Dat mag je met een korreltje zout nemen. Een kaartje is namelijk 125.000 dollar. Maar dan heb je ook wat. De luxe lounge heeft comfortabele sofa’s en ramen van 1,5 meter hoog. Als je genoeg uit de kozijnen hebt gestaard is er gelukkig ook wifi én een bar met drank.

Bronnen: Space Perspective, Phys.org

Beeld: Space Perspective