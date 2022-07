Rusland trekt zich in 2024 terug uit het ISS

Tijdens een gesprek met Vladimir Poetin heeft Joeri Borisov, de nieuwe baas van Roskosmos, laten weten dat Rusland na 2024 niet meer meedoet aan het internationale ruimtestation.

In 1998 begon de assemblage van het internationale ruimtestation ISS met de lancering van de Russische module Zarja. Het plan was lange tijd dat de missie van het ISS in 2020 ten einde zou komen. Maar in 2014 stemde president Obama in met de verlenging van de operationele levensduur tot 2024. En de de NASA kondigde eerder dit jaar een nieuwe verlenging aan waardoor het station tot 2030 in gebruik zal blijven.

Dat zijn de Verenigde Staten nog steeds van plan, maar Rusland denkt er anders over. Joeri Borisov, de nieuwe baas van de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos, zei in een gesprek met president Poetin dat het land zich eerder terugtrekt uit het ISS. In 2024 al. En dat kwam in de VS als een totale verrassing.

Lees ook:

‘Besluit is genomen’

Borisov werd twee weken geleden door het Kremlin benoemd tot directeur van Roskosmos en hij volgt daarmee Dmitry Rogozin op. Rogozin gaf eerder al dat Rusland de samenwerking met de NASA wat het ISS betreft wil opzeggen. De reden hiervoor zijn de toegenomen spanning tussen Rusland en de VS vanwege de oorlog in Oekraïne. De oud-Roskosmos-directeur dreigde zelfs het ruimtestation te laten neerstorten.

“Het besluit om het station na 2024 te verlaten is genomen,” zei Borisov tijdens een ontmoeting met Poetin, die hierop goedkeurend reageerde. Hij voegde eraan toe: “Ik denk dat we tegen die tijd zullen beginnen met de bouw van een Russisch ruimtestation in een baan om de aarde.”

Toch sloten de NASA en Roskosmos in juli nog een nieuwe overeenkomst over gezamenlijke raketvluchten van en naar het ISS. Vanaf dit najaar is het de bedoeling dat twee Amerikaanse astronauten zullen meevliegen met Sojoez-raketten en twee Russische kosmonauten voor het eerst zullen meegaan met SpaceX-raketten.

Karine Jean-Peters, woordvoerder van het Witte Huis zei dat Moskou “de Verenigde Staten niet formeel op de hoogte heeft gebracht van het voornemen om zich terug te trekken uit het ISS. We onderzoeken opties om de mogelijke gevolgen voor het ISS na 2024 te beperken als Rusland zich terugtrekt.”

Duur project Wat is het duurste wetenschappelijke experiment ooit? Je zou kunnen denken aan de 27 kilometer lange deeltjesversneller LHC, waarvan de bouwkosten alleen al 10 miljard dollar bedroegen. Of aan de in aanbouw zijnde experimentele ITER-fusiereactor die volgens sommigen op een bedrag tussen de 45 en 65 miljard uit gaat komen. Maar het duurste blijft voorlopig het internationale ruimtestation ISS, dat nu al meer dan 170 miljard dollar heeft gekost. En daar komt elk jaar zo’n 1,5 miljard dollar bij.

Bronnen: Bloomberg, NU.nl

Beeld: NASA