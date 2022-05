Scholieren meten magneetveld aarde vanuit ISS

Wetenschap wordt steeds toegankelijker. Zo kunnen tegenwoordig zelfs middelbare scholieren hun steentje bijdragen.

Citizen science is populair. Steeds vaker doen wetenschappers een beroep op burgers, waardoor resultaten soms uit een onverwachte hoek kunnen komen. Zo slaagden drie Portugese scholieren er onlangs in om met eenvoudige technologie metingen op het ISS uit te voeren.

Lees ook:

Ruis

Hiervoor gebruikten ze de Raspberry Pi, een simpele computer die aan de Universiteit van Cambridge ontworpen is voor educatieve doeleinden. Er bestaan verschillende uitbreidingen voor die je eraan vast kunt bouwen, waaronder de Sense Hat. Die bevat veel sensoren waarmee hij onder andere magneetvelden kan meten.

Ze stelden de computer zo in dat hij magneetvelden in de ruimte zou meten. Vervolgens werd de computer naar het ISS gebracht, waar hij metingen rond de aarde verrichtte. Nadat het ruimtestation 15 rondjes had gemaakt, waren de scholieren in staat om met deze informatie een volledig model van het magneetveld op te bouwen.

Ze vergeleken hun eigen resultaat met dat van het International Geomagnetic Reference Field, dat elke vijf jaar met verschillende satellieten het magnetisch veld van de aarde meet. Helaas weken hun resultaten hiervan af, maar het viel wel op dat ze steeds met dezelfde hoeveelheid verschilden. Daarom denken de kinderen dat deze afwijking wordt veroorzaakt door ruis, waarschijnlijk van een magnetisch veld ergens binnen het ISS.

Goedkoop

Het project was onderdeel van de Astro Pi Challenge. Hiermee nodigt de European Space Agency jongeren uit om kennis te maken met wetenschappelijk onderzoek. Ze krijgen de opdracht een experiment te bedenken dat ze met een Raspberry Pi op het ISS kunnen uitvoeren. Achteraf worden de tien beste tot winnaars uitgeroepen. Op deze manier wil de ESA de volgende generatie inspireren.

Hoewel het magnetisch veld van de aarde meten niets nieuws is, is het toch bijzonder dat de Portugese scholieren daarvoor hebben gekozen. Ze hebben namelijk laten zien dat dit soort metingen ook met heel goedkope technologie mogelijk is. Misschien is het nu juist de jongere generatie die de oudere inspireert.

Bronnen: American Institute of Physics, EurekAlert!, Astro Pi

Beeld: ESA