SpinLaunch voert testvlucht uit met NASA-sonde

Het eigenzinnige satellietlanceerbedrijf SpinLaunch heeft voor het eerst een testvlucht uitgevoerd met een proeflading van NASA.

SpinLaunch wil ruimtevaart groener maken, en vooral: goedkoper dan zijn concurrenten. Waar andere bedrijven zoals SpaceX hun lading geleidelijk op snelheid brengen met een brandstofverslindende raket, wil SpinLaunch satellieten de ruimte in slingeren met een elektrisch aangedreven centrifuge van 50 meter hoog. Commerciële satellietonderdelen kunnen het geweld van die installatie aan, zegt het bedrijf na zijn tiende testvlucht.

Lanceercentrifuge

Om zijn lading genoeg snelheid te geven om te ontsnappen aan de zwaartekracht van de aarde, gaat de centrifuge van SpinLaunch tot wel 10.000 g – tienduizend keer de normale zwaartekracht. Computerchips van een paar gram wegen daardoor ineens tientallen kilo’s en het was altijd maar de vraag of satellietonderdelen daartegen bestand zijn.

De tiende testvlucht van SpinLaunch lijkt wat dat betreft goed nieuws. Aan boord van de capsule die de lucht in ging zaten satellietonderdelen en meetinstrumenten van commerciële bedrijven en van de NASA. Uit de vluchtdata zou blijken dat die het geweld van de lancering goed hebben doorstaan.

SpinLaunch is nog niet klaar om satellieten echt de atmosfeer uit te slingeren: de proefopstelling Suborbital bij Spaceport America in New Mexico haalt maar vluchten tot zo’n 9 kilometer hoog. De laatste testvlucht is wel goed nieuws voor het bedrijf, dat op termijn de nog grotere centrifuge Orbital neer wil zetten om daadwerkelijk de ruimte te halen. Slinger maar aan!

Deze elektrische lanceercentrifuge slingert capsules – hopelijk ooit met satellieten aan boord – rond tot ze genoeg snelheid hebben om de ruimte in te schieten. © SpinLaunch

Bronnen: SpinLaunch, Businesswire

Beeld: SpinLaunch