Rocket Lab vangt rakettrap met helikopter

Het Amerikaanse bedrijf Rocket Lab heeft een van zijn uitgebrande rakettrappen uit de lucht geplukt met een helikopter. De piloot moest het bungelende ding vrijwel direct weer laten vallen, maar met deze vangst komt de herbruikbare raket van het bedrijf wel dichterbij.

Rakettrappen recyclen levert goud geld op: dankzij zijn zelf-landende Falcon 9 en Falcon Heavy kan SpaceX lanceren voor ver onder de prijs van concurrenten wiens raketten maar één keer bruikbaar zijn. Het bedrijf Rocket Lab werkt aan zijn eigen herbruikbare raketten – niet door brandstof over te houden en ze zelf terug te laten vliegen naar een ponton, maar door ze met een helikopter uit de lucht te vangen. Op 3 mei lukte die operatie There And Back Again voor het eerst boven de oceaan bij Nieuw-Zeeland.

Stunt

Rocket Lab lanceert al jaren satellieten: de teller op zijn website staat op 1700 stuks in totaal, waarvan 146 met de nieuwste raket Electron van het bedrijf. Die schoot op 3 mei 43 nieuwe satellieten de ruimte in, waarna de uitgebrande eerste trap van de raket aan een parachute terugzakte naar de aarde – om vervolgens door een Sikorsky-helikopter met een haak uit de lucht te worden geplukt. Omdat het gevaarte erger heen en weer zwaaide dan tijdens oefenvluchten liet de piloot hem al snel weer vallen, maar het eerste succes is gehaald.

De Electron-trap op het reddingsschip. © Peter Beck/Rocket Lab

Met enig gevoel voor drama slingerde Rocket Lab zijn stunt direct het internet op. Een filmpje uit de cockpit van de reddingsheli laat zien hoe de rakettrap op zo’n twee kilometer hoogte wordt gevangen. “Ongelofelijke vangst door het helikopterteam”, juicht CEO Peter Beck op Twitter. Na het weer loslaten plonsde de rakettrap in zee en werd hij opgevist door een reddingsboot. Het bedrijf onderzoekt nu of de rakettrap opnieuw te gebruiken is.

This is what it looked like from the front seats. pic.twitter.com/AwZfuWjwQD — Peter Beck (@Peter_J_Beck) May 3, 2022

Peperduur

Raketlanceringen zijn peperduur: een kilogram payload in een baan om de aarde brengen kost duizenden euro’s. SpaceX heeft de prijs de afgelopen jaren flink weten te drukken dankzij zijn deels herbruikbare rakettrappen. “Dat is belangrijk, want raketten bouwen is een enorme investering in tijd en geld”, vertelt voorzitter Moana Lengeek van het Delftse raketteam DARE (Delft Aerospace Rocket Engineering): “SpaceX heeft bijvoorbeeld sets boosters die wel tien keer gevlogen hebben.”

Door recyclen is de lanceerprijs van de nieuwe Falcon Heavy van SpaceX maar 1330 euro, tegen 8720 euro van de niet-herbruikbare Europese Ariane 5G – en 55.185 euro per kilogram voor de nieuwe SLS waarmee NASA missies terug naar de maan wil. Commercieel niet aantrekkelijk, maar die raket heeft een luxepositie door zijn enorme draagvermogen én politieke steun. SLS wordt namelijk gebouwd door allerlei kleine bedrijven in verschillende Amerikaanse staten en zorgt zo voor flinke werkgelegenheid.

Menselijke factor

Heeft raketten recyclen de toekomst? Volgens Roderick Wassenaar, hoofd operaties bij DARE, hangt dat maar helemaal af van de missie. “Voor de groottes die we nu lanceren, is recycling de weg vooruit. Je bespaart tijd en geld, en je kunt heel vaak en snel lanceren.” Voor zwaardere raketten valt die som anders uit: te zwaar om te vangen, en zo zwaar dat ze ook bergen extra brandstof nodig hebben om weer te landen.

Welke techniek beter werkt, is maar de vraag. Hengelen naar een Electron of een Falcon Heavy zichzelf laten landen: beide hebben zo hun uitdagingen. “De Electron heeft geen ingewikkeld controlesysteem of extra brandstof nodig”, denkt Wassenaar. Tegelijkertijd is een helikoptervlucht in zwaar weer geen pretje. “Voor SpaceX waren de zelf-landende raketten uiteindelijk de beste optie, al was het zeker niet de makkelijkste.” Of Rocket Lab zich met de hengeltechniek in de krappe lanceermarkt kan wringen is nog maar de vraag, maar spectaculair is het zeker.

