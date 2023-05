Studenten verbreken record met zelfgebouwde raket

Een studententeam wist een vloeibarebrandstofraket te bouwen die een hoogte van 14 kilometer behaalde met een topsnelheid van meer dan 1800 kilometer per uur. Een record.

Studententeams staan bekend om hun grensverleggende werk. Zo blijkt maar weer bij het team Cygnus Suborbitals van de Prescott Campus van de Embry-Riddel Aeruonautical University (VS). Deze negen studenten besteedden het afgelopen jaar wel vierduizend uur aan het ontwerpen, bouwen en testen van hun vloeibarebrandstofraket, Deneb. En op 16 april 2023 was het zover. Deneb lanceerde vanaf de Friends of Amateur Rocketry faciliteit in de Californische Mojave Woestijn. De raket behaalde toen een apogeum van 14,55 kilometer en een topsnelheid van 1851 kilometer per uur (Mach 1,5). Daarmee verbrak het team het record van ‘hoogste studenten- en collegiale amateur vloeistofraketlancering in de Verenigde Staten’.

Hoog, hoger, hoogst

Het team wist het voormalige record zelfs meer dan te verdubbelen. Dat lag namelijk op 6,7 kilometer, gezet door studenten aan de University of California, Los Angeles, in maart 2023. Even ter vergelijking: Deneb vloog veel hoger dan de Mount Everest (8,8 kilometer hoog) en oversteeg ook de maximale hoogte van commerciële vliegtuigen (12,8 kilometer hoog).

Toch is Deneb niet de hoogst vliegende studentenraket. Dat record staat op naam van de Traveler IV-raket, van een studententeam van de University of Southern California. Die scheerde technisch gezien boven de 100 kilometer hoge Kármánlijn in april 2019. Maar Deneb behoort tot een andere categorie. Het verschil zit hem daarbij in de brandstofmotor. Traveler IV was een vastebrandstofraket, die veel simpeler, goedkoper en minder gevaarlijk is om te bouwen en te besturen dan een vloeistofraket, zoals Deneb. Vloeibarebrandstofraketten presteren beter, zijn flexibeler, en worden vooral gebruikt om grote lanceringsvoertuigen aan te drijven. Voorbeelden zijn de Falcon 9 van SpaceX en de Electron van Rocket Lab.

Leerzame ervaring

Deneb, vernoemd naar de helderste ster in het Cygnus sterrenbeeld, is de opvolger van de Altair-raket, ook gebouwd door de Cygnus Suborbitals. Tijdens de lancering in 2022 ontplofte de Altair. Zoe Brand, een teamlid gespecialiseerd in de aandrijving, zegt in een verklaring dat haar team veel heeft geleerd van die ervaring. “Altair was heel zwaar. Daarom hebben we gefocust op het lichter maken van onze volgende raket door de brandstoftanks te integreren in de starre structuur van de raket.”

Het team begon hun project voor het praktische vak Voortstuwingsontwerp (Propulsion Design). Deze cursus was onderdeel van het door studenten gedreven Rocket Development Lab, dat studenten praktisch laat kennismaken met het ontwerpen en bouwen van raketten. Meerdere afgestudeerde leden van het Cygnus Suborbitals team wisten fulltime banen te scoren bij onder meer SpaceX, Blue Origin en Firefly Aerospace.

In het filmpje hieronder zie je hoe Denebs lancering verliep:



Bronnen: Gizmodo, Embry-Riddle Aeronautical University

Beeld: Embry-Riddle/Rocket Development Lab