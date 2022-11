Tegenlicht zon verbergt enorme aardscheerder

Met gevoelige telescoop-opnames zijn drie nieuwe asteroïden ontdekt die, verborgen in het felle tegenlicht van de zon, hun rondjes draaien. Een ervan is een aardscheerder van anderhalve kilometer doorsnee.

Niet schrikken, maar sterrenkundigen hebben zojuist een rotsklomp van anderhalve kilometer breed ontdekt die – ooit – in de buurt van de aarde komt. Dat maken Scott Sheppard (Carnegie Institute for Science, VS) en zijn collega’s bekend in het wetenschapsblad The Astronomical Journal.

Lees ook:

Enorm bang hoeven we niet te zijn voor de asteroïde 2022 AP7, zegt Sheppard tegen de Britse krant The Guardian. Die kruist namelijk wel de baan van de aarde, maar doet dat gezien vanuit de aarde momenteel aan de andere kant van de zon. In de loop der eeuwen verschuift dat snijpunt en komt het dichterbij.

De Víctor M. Blanco telescoop, waarmee de nieuwe aardscheerders zijn gevonden. © CTIO / NOIRLab / NSF / AURA / D. Munizaga

Tegenlicht

De nieuwe aardscheerder, zoals asteroïden heten die de baan van de aarde kruisen, ging net als twee collega’s verscholen in het felle licht van onze zon. Daarmee is het een zeldzame vondst, want sterrenkundigen kennen in totaal maar 25 asteroïden die dichter bij de zon staan dan de aarde. Het overgrote merendeel bevindt zich juist verder weg, in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter.

Het was lastig om de drie nieuwe aardscheerders waar te nemen, schrijven de onderzoekers in een persbericht. Ze staan namelijk in de richting van de zon, waardoor ze bijna onzichtbaar zijn in het felle tegenlicht. Dat hield in dat de onderzoekers alleen in de tien minuten voor zonsopkomst en na zonondergang een kans hadden om ze met de gespecialiseerde camera DECam waar te nemen. Daarvoor moest hun camera niet alleen tegen het felle schemerlicht in turen, maar ook door een flink stuk troebele atmosfeer heen kijken.

Lang niet elke telescoop kan dit soort waarnemingen aan, zeggen Sheppard en collega’s in hun persbericht. De gevoelige camera’s van de Hubbletelescoop zouden bijvoorbeeld wegbranden door het felle tegenlicht van onze ster. Goed gespot dus. Nu maar hopen dat er niet nog meer verrassingen opdoemen uit het tegenlicht van de zon.

Bronnen: The Astronomical Journal, Noirlab

Beeld (header): DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine