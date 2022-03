Vandaag ramt een raketonderdeel de maan

Een brok van de Chinese Chang’e 5-T1 zal vandaag om 11.25 uur Nederlandse tijd met een bloedgang op de achterkant van de maan knallen.

In januari werd bekendgemaakt dat een op hol geslagen Falcon 9-raket van SpaceX op ramkoers was met de maan: 4 maart zou het gebeuren. De Falcon 9 was al voorbij de maan en had niet meer genoeg brandstof om terug te keren naar de atmosfeer van de aarde. Sindsdien bevond het ruimtevaartuig zich in een chaotische baan om de maan, en zou het kletteren op het oppervlak van de natuurlijke satelliet. Althans, zo luidde het verhaal eerst. Inmiddels weten we meer: het gaat niet om een SpaceX-raket, maar om een onderdeel van de Chinese Chang’e 5-T1. De datum is wel onveranderd gebleven.

Lees ook:

Eerste keer

Het Chinese raketonderdeel zal deze ochtend om 11.25 Nederlandse tijd op het maanoppervlak klappen met een snelheid van 2,58 kilometer per seconde (9300 kilometer per uur). Het gaat om de laatste trap van de Chinese raket die op 23 oktober 2014 door de China National Space Administration (CNSA) naar de maan werd gelanceerd.

Het zou om de eerste keer gaan dat een stuk ruimtepuin onbedoeld op de maan knalt. Wel zijn er eerder geplande crashes op de maan uitgevoerd. Zo stortte er tijdens de maanmissies van de jaren zestig en zeventig geregeld onderdelen (derde trappen) van Saturnus-raketten neer op de natuurlijke satelliet. Dat deed de NASA expres: met seismometers die astronauten gedurende eerdere missies hadden achtergelaten, maten ze de kracht van de inslagen.

‘Ongevaarlijk’

Wij aardlingen zullen niks meekrijgen van de kosmische collisie: het raketonderdeel zal inslaan op de rand van de maankrater Herzsprung. Die ligt niet ver van de evenaar op de achterkant van de maan – een zijde van de satelliet die vanaf onze blauwe knikker niet zichtbaar is. Dat komt doordat de omlooptijd van de maan om zijn as gelijk is aan die in zijn baan rond de aarde. De NASA hoopt dan ook met satellieten die rond het hemellichaam cirkelen vast te kunnen leggen hoe de botsing verloopt. Dat levert hopelijk waardevolle informatie op over kratervorming.

Overigens is het hele gebeuren ongevaarlijk. De maan wordt geregeld geteisterd door ruimterotsen die vrij spel hebben door een gebrek aan atmosfeer. (De satelliet heeft niet voor niets een pokdalig ‘uiterlijk’.) En die joekels ploffen vaak met een veel hogere snelheid op het oppervlak. Of, zoals een scherpe KIJK-lezer op het vorige bericht over dit nieuwtje terecht zei: “In het verleden zijn inslagen geweest die honderdduizenden keer zo krachtig geweest waren, maar nog steeds draait de maan netjes zijn rondjes 😉 Dus wees maar gerust. In het beste geval hebben we misschien een mooi beeld van een plofje op de maan.”

Bronnen: NRC, New Scientist

Beeld: NASA/Goddard Space Flight Center/Arizona State University