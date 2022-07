Vliegtuig X-37B staat op het punt record te breken

Het mysterieuze ruimtevliegtuig van het Amerikaanse leger is bijna lang genoeg in de lucht om een nieuwe mijlpaal te bereiken.

Op 17 mei 2020 steeg ruimtevliegtuig X-37B opnieuw op. Het onbemande toestel had er toen al vijf vluchten opzitten. Ondertussen duurt het zesde bezoek aan de ruimte al meer dan twee jaar, waarmee de X-37B op het punt staat om zijn eigen record te verbreken.

Ruimteschip

Dat record behaalde het toestel tijdens zijn vijfde vlucht. Die begon op 7 september 2017 en duurde tot 27 oktober 2019. In totaal is dat 780 dagen. Daarmee bevindt het zich nu al 775 dagen in een baan om de aarde, wat betekent dat het nog minder dan een week duurt voordat het zijn vorige prestatie overtreft.

Hoewel de X-37B eruitziet als een vliegtuig, is het toch echt een ruimteschip. Met de hulp van een raket bereikt hij een hoogte tussen de 177 en 805 kilometer boven het aardoppervlak, waar hij in een baan rond onze planeet blijft draaien. Als de vlucht er vervolgens weer opzit, komt hij weer naar beneden en landt hij als een alledaags vliegtuig op een landingsbaan – klaar voor de volgende missie.

Experimenten

Wat de X-37B allemaal in de ruimte uitvoert, weten alleen overheidsorganisaties. Wel zijn er een paar dingen bekendgemaakt. Zo weten we dat hij twee experimenten uitvoert voor de NASA, waarin de effecten van de ruimteomgeving op bepaalde materialen en zaadjes getest wordt. Ook heeft hij FalconSat-8 meegenomen, een kleine satelliet van de Amerikaanse luchtmacht. Tot slot gaat hij testen of het mogelijk is om energie van zonnepanelen om te zetten in radiostraling, zodat die draadloos naar aarde geleid kan worden.

Het is nog onduidelijk waar en wanneer de X-37B weer aan de grond komt. Het is dus nog mogelijk, zij het onwaarschijnlijk, dat hij zijn record toch niet gaat breken.

Bronnen: Space.com, U.S. Space Force

Beeld: U.S. Air Force