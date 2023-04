Slechts 1,4 kilo van deze verf dekt een Boeing 747

Met deze op de natuur geïnspireerde verf is slechts een fractie van de normale hoeveelheid nodig om hetzelfde oppervlak te bedekken.

Wetenschappers, kunstenaars, ingenieurs. Allemaal halen ze zo nu en dan hun inspiratie uit de natuur. Onderzoekers van de University of Central Florida wendden zich dit keer tot vlinders om een nieuwe soort verf te ontwikkelen.

Traditionele verf krijgt zijn kleur van synthetische pigmenten, die na verloop van tijd vervagen en niet erg milieuvriendelijk zijn. De verf die de Amerikaanse wetenschappers ontwikkelden, dankt zijn kleur aan de rangschikking van nanodeeltjes die inkomend licht breken waardoor bepaalde kleuren sterker worden weerkaatst. Net als bij de vleugels van sommige vlindersoorten.

Vleugelpoeder

Als er een vlinder je huis in is gevlogen, weet je dat je hem niet met je handen moet pakken. Binnen de kortste keren zijn je vingers bedekt met een soort poeder, afkomstig van de vlindervleugels. Dit poeder bestaat uit heel kleine schubben die op de vleugels zitten en loslaten zodra je ze aanraakt.

Als er licht op deze nanoschubben valt, wordt het gebroken waarbij bepaalde kleuren sterker worden gereflecteerd dan andere. Welke kleuren wij vervolgens zien, hangt helemaal af van de vorm en rangschikking van de schubben.

Plasmonische verf

Dat principe hebben de onderzoekers uit Florida afgekeken. In plaats van pigment bestaat de verf uit kleine aluminiumvlokken die zijn bedekt met nog kleinere aluminiumoxidedeeltjes. Afhankelijk van de grootte en afstand van die nanodeeltjes, lijken de vlokken cyaan, magenta of geel. Door de primaire kleuren in verschillende verhoudingen te mengen, kunnen allerlei tinten verf worden geproduceerd. Het resultaat is wat de onderzoekers plasmonische verf noemen.

Volgens de onderzoekers is het proces milieuvriendelijker omdat het kunstmatige pigmenten weglaat. En omdat de verf het hele infrarode lichtspectrum reflecteert, absorbeert hij weinig warmte, waardoor beschilderde oppervlakken koel blijven.

Lichtgewicht goedje

Maar het opmerkelijkste aan het goedje is dat een laag van slechts 150 nanometer dik genoeg is om een oppervlak mee te bedekken. Ter vergelijking: de huidige standaardverven bevelen zo’n 9 millimeter voor optimale dekking aan. Science Alert rekent uit dat er slechts 1,4 kilogram van de plasmonische verf nodig is om een Boeing 747 van een laag mee te voorzien. Dat maakt het toestel lichter wat op zijn beurt voor een verminderde uitstoot van broeikasgassen zou zorgen.

Zover is het echter nog lang niet. De verf is nog niet op grote schaal beschikbaar en dat kan maar één ding betekenen: dat het spul peperduur is.

Bronnen: Science Advances, New Atlas, IFLScience, Science Alert

Beeld: University of Central Florida