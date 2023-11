Amerikaanse luchtmacht weigert F-35-rapport vrij te geven

De F-35 (boven) en de A-10 (onder). Beeld: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class David Phaff.

Het lijkt erop dat de USAF de resultaten van een zogenoemde fly off tussen de A-10 en de F-35, bedoeld te beoordelen of de Lightning II het wrattenzwijn kan vervangen, liever geheim houdt.

Toen de plannen voor de F-35 werden gesmeed, waren er een paar belangrijke uitgangspunten. Er kwam één ontwerp op basis waarvan de drie verschillende types (F-35 A, B en C) zouden worden gebouwd. Dat zou leiden tot de zogenoemde economy of scale. Heel veel toestellen uit grofweg dezelfde mal – ze delen 80 procent van de onderdelen – betekent een lagere prijs per toestel.

Wrattenzwijn

Het andere uitgangspunt was dat de drie modellen samen een groot aantal andere vliegtuigen in Amerikaanse en buitenlandse dienst zouden kunnen vervangen. We noemen maar even de F-16 Fighting Falcon, de AV-8B Harrier II, en F/A-18 Hornet, maar ook specialisten als de A-10 Thunderbolt II, bijgenaamd The Warthog (het wrattenzwijn).

De A-10 werd dik 50 jaar geleden ontwikkeld voor close-in-support. Het bijna onverwoestbare toestel zou laag en traag over het slagveld vliegen om de eigen troepen te ondersteunen; bijvoorbeeld door met zijn 30 mm GAU-8 Avenger-kanon vijandelijke tanks uit te schakelen.

Rechtszaak

Om te bekijken hoe de F-35 ten opzichte van de A-10 presteert, werd al in 2018 een fly off gehouden waarin beide toestellen precies dezelfde missies vlogen. Dat resulteerde pas in 2022 in een slechts 48 pagina’s tellend geheim USAF-rapport.

In het kader van de Freedom of Information Act heeft de onafhankelijke non-profit Project on Government Oversight (POGO) dat rapport onlangs opgevraagd, maar dat verzoek werd door de Amerikaanse luchtmacht genegeerd. Pas na een rechtszaak kreeg POGO het zwaar gecensureerde rapport, waar bepaalde conclusies met dikke zwarte strepen onleesbaar zijn gemaakt. En uit de ongecensureerde delen blijkt dat niet alle scenario’s uit het door het ministerie van Defensie goedgekeurde testplan werden uitgevoerd en die tests ook niet gelijkwaardig waren.

De conclusie van POGO is dan ook dat “de resultaten blijkbaar niet waren wat de leiders van de luchtmacht ervan verwachtten.” POGO blijft proberen om het ongecensureerde rapport in de openbaarheid te krijgen.

Bron: Popular Mechanics/The Drive