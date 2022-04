Aukus-pact ontwikkelt hypersone raketten

De VS, Australië en het Verenigd Koninkrijk slaan de handen ineen om samen snelle en wendbare hypersone raketten te ontwikkelen. Een inhaalslag in de hypersone wapenrace met Rusland en China.

De drie leden van het Aukus-pact – Australië, het Verenigd Koninkrijk (UK) en de VS (US) – breiden hun militaire samenwerking uit met de ontwikkeling van snelle en wendbare hypersone raketten. In een gezamenlijke verklaring op 5 april maken de leiders Biden, Morrison en Johnson bekend dat ze niet alleen hypersone raketten, maar ook de verdediging daartegen gaan ontwikkelen. De VS en Australië werken al langer samen aan hypersone wapens, zoals de HyShot V.

De bekendmaking volgt drie weken nadat Rusland claimde dat het hypersone Kinzhal-raketten had gebruikt in de oorlog in Oekraïne, om munitie- en brandstofbunkers te vernietigen. Een staaltje machtsvertoon, denken analisten. Voor die doelen waren standaard Iskander-raketten ook genoeg geweest, maar Rusland kon zo pronken met hypersone wapentechniek die het Westen nog niet beheerst.

Het Aukus-pact Het militaire samenwerkingspact Aukus is opgericht in 2021 zodat de VS en het VK kernonderzeeërs konden leveren aan Australië. Dat was een gevoelige tik aan Frankrijk, dat een mogelijke order voor die schepen in rook op zag gaan. Aukus werkt ook samen aan andere technologie die strategisch voordeel kan geven, zoals onderwaterdrones, kunstmatige intelligentie en quantumcomputers.

Wendbaar

Hypersone wapens halen meer dan vijf keer de geluidssnelheid (6000 kilometer per uur) en zijn veel wendbaarder dan bestaande ballistische raketsystemen. Die laatste volgen een kogelbaan die vrijwel vaststaat bij de lancering. Hypersone raketten vliegen lager en sneller dan conventionele raketten en kunnen tijdens de vlucht van koers veranderen. Daardoor zijn ze veel lastiger tegen te houden met antiraketsystemen.

Een hypersoon wapen – met conventionele lading of een kernkop – kan dus in een oogwenk goed beschermde doelen treffen. Geen wonder dat er een wapenwedloop gaande is om zulke raketten te ontwikkelen.

Maar de VS lopen in deze ontwikkeling achter op China en vooral Rusland, dat al verschillende succesvolle tests van de nieuwe technologie claimt. De Russische president Poetin presenteerde zijn nieuwe ‘ontstopbare’ wapens in een opgewonden toespraak in maart 2018. Naast de Kinzhal, met een bereik van 2000 kilometer en topsnelheid van 6000-12.000 km/u, ontwikkelt Rusland ook de Zirkon (tegen schepen, 10.000 km/u) en Avangard (hypersone glider, 24.700 km/u).

Russische Kinzhal-raket onder een MiG-31 tijdens een militaire parade in Moskou. © Wikimedia Commons / Kremlin.ru

Testlancering

In maart van dit jaar voerden de VS een test uit van een eigen hypersone raket, de HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept) van Lockheed Martin. Die lancering van onder een B-52 Stratofortress-bommenwerper werd niet aan de grote klok gehangen, om spanningen met Rusland niet nog verder op te drijven. Rusland heeft nog niet gereageerd nu de testresultaten toch bekend zijn geworden.

Rusland heeft na de twee Kinzhal-lanceringen in Oekraïne geen hypersone wapens meer ingezet. Volgens schattingen van het Pentagon schoot het land wel 1100 conventionele raketten af op militaire en burgerdoelen in Oekraïne. Twee anonieme Pentagon-functionarissen denken dat 50 tot 60 procent van die lanceringen mislukte vanwege technische mankementen. Dat kunnen we alleen maar goed nieuws noemen.

Bronnen: Witte Huis, CNBC, CNN

Beeld: Hypersone Hyshot V-raket, een bestaande samenwerking tussen de VS en Australië. © US Air Force