Autonoom oorlogsschip rolt razendsnel van lopende band

Door onder meer gebruik te maken van een al bestaand rompontwerp van Damen, zal de productie van deze autonome schepen snel gaan.

Grote maritieme machten, zoals de Amerikaanse marine, voorzien een toekomst waarin conventionele schepen samenwerken met autonome vaartuigen. Deze laatste kunnen bijvoorbeeld op verkenningsmissie gaan, zonder dat hierbij mensenlevens in gevaar worden gebracht.

Inmiddels zijn er al verschillende autonome marineschepen te water gelaten. Het Amerikaanse bedrijf Blue Water Autonomy komt nu met een nieuwe klasse: de Liberty Class. Deze klasse moet snel en in groten getale gemaakt kunnen worden. Blue Water Autonomy levert het eerste exemplaar nog dit jaar aan de US Navy.

Stan Patrol 6009

Eerst wat specificaties. De schepen uit de Liberty Class zullen 58 meter lang worden; 9 meter breed; een maximumsnelheid behalen van 46 kilometer per uur; een bereik hebben van ruim 18.500 kilometer voordat ze moeten bijtanken; en 150 ton vracht kunnen meezeulen.

Om de vaartuigen zo snel mogelijk van de lopende band af te laten rollen, heeft Blue Water Autonomy de romp gebaseerd op een al bestaand en bewezen ontwerp: de Stan Patrol 6009 van het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Damen. Deze bestaat uit een zogeheten Axe Bow, een verticale boeg. Wereldwijd varen er al meer dan 300 schepen met dit type boeg.

Voor de bouw van de schepen, bij scheepswerf Conrad Shipyard in Louisiana, maakt het Amerikaanse bedrijf gebruik van assemblage- en lasrobots. Dit moet de productiesnelheid verder verhogen. Uiteindelijk moeten er tien tot twintig schepen uit de Liberty Class per jaar worden voltooid.

Geen slaapvertrekken

Onbemenste schepen hebben meer ruimte voor mechanische en elektrische systemen dan de vaartuigen met bemanning. Er hoeven immers geen slaapvertrekken, keukens, werkruimtes, of sanitaire voorzieningen aan boord te worden geïnstalleerd. Door alle geavanceerde systemen in de Liberty Class kunnen de vaartuigen tot wel drie maanden opereren zonder menselijke tussenkomst.

