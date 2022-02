Black Hawk vliegt voor het eerst zonder bemanning

Het Amerikaanse leger investeert al jaren in autonome vliegtuigen. En dat werpt z’n vruchten af. Afgelopen week vloog een Black Hawk UH-60 voor het eerst zonder bemanning.

Sinds de eerste vlucht in 1974 zijn er ongeveer 4000 Black Hawks gebouwd. Allemaal hadden ze bemanning nodig, tot afgelopen week. DARPA, het onderzoekinstituut van het Amerikaanse leger, ontwikkelde samen met de helikopterfabrikant Sikorsky een autonoom besturingssysteem dat in bestaande heli’s kan worden ingebouwd. Op 5 februari werd de eerste testvlucht met succes volbracht.

ALIAS

Al sinds 2014 werkt DARPA aan het Aircrew Labor In-Cockpit Automation System (ALIAS). Het autonome besturingssysteem was aanvankelijk bedoeld als een soort copiloot, zodat er tijdens missies minder bemanning nodig is. Dankzij de geautomatiseerde vliegkit krijgen menselijke helikoptervliegers de handen vrij voor andere taken; grondtroepen bijstaan bijvoorbeeld.

Tijdens een proefvlucht met een Sikorsky S-76B in 2018 vervulde ALIAS dan eindelijk zijn functie als copiloot. En dat smaakte naar meer. Afgelopen week promoveerde ALIAS dan ook tot zelfstandig piloot. De Black Hawk vloog toen 30 minuten lang autonoom boven het oefenterrein van de Fort Campbell in Kentucky.

Digitale hindernisbaan

ALIAS nam als eerst de belangrijkste pre–flight procedures over, zoals de stroomvoorziening en het checken van de windrichting.

Eenmaal in de lucht manoeuvreerde ALIAS zich behendig langs virtuele obstakels die DARPA voor vertrek in het systeem programmeerde. Nadat de autopiloot het gesimuleerde parcours foutloos volbracht, gebruikte hij zijn LIDAR-sensoren (een soort laserradar) om de optimale landingsplaats te spotten. Het systeem kan overigens ook worden aangekleed met andere gadgets en sensoren, mocht dat nodig zijn voor een specifieke missie. Volgens de menselijke piloten die de Black Hawk vanaf de grond in de gaten hielden, is ALIAS met vlag en wimpel voor de proeftest geslaagd.

Stuart Young, programmamanager bij DARPA’s Tactical Technology Office, is blij met de resultaten: “Met verminderde werklast kunnen piloten zich concentreren op missiebeheer in plaats van op de mechanica.” Volgens Young maakt ALIAS vliegen slimmer én veiliger. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet in gebieden en bij missies die te gevaarlijk zijn voor mensen.

