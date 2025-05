Filmpje: robots slaan elkaar knock-out tijdens ’s werelds eerste bokswedstrijd voor humanoïden

In een heuse boksring sloegen robots elkaar knock-out om het eerste bokstoernooi voor humanoïden te winnen.

Een primeur: vorig weekend vond in de Chinese stad Hangzhou ’s werelds eerste vechtsportevenement voor humanoïden plaats. Tijdens de zogenoemde China Media Group World Robot Competition namen vier mensachtige robots het in een bokstoernooi tegen elkaar op. Een robot genaamd ‘AI Strategist’ werd kampioen.

Op afstand bestuurd

De vier boksers waren allemaal G1-robots. Deze humanoïde van het Chinese bedrijf Unitree is 1,32 meter lang en weegt 35 kilo. G1 is een zeer geavanceerde robot die in eerdere demonstraties al heeft laten zien dat hij stevig op zijn benen staat, zelfs als iemand hem tijdens het dansen met een gigantische wattenstaaf slaat.

Tijdens het evenement lieten de robots, die uit elkaar te houden waren door verschillende kleuren bokshandschoenen en hoofdbescherming, een aantal autonome, voorgeprogrammeerde bewegingen zien. Maar gedurende de daadwerkelijke gevechten werden de humanoïden bestuurd door menselijke teams die hun bokser van tevoren flink getraind hadden, onder andere met kunstmatige intelligentie.

Spannend moment

Iedere wedstrijd in het toernooi bestond uit drie rondes van twee minuten. De teams konden punten verdienen door succesvol een klap uit te delen op bepaalde lichaamsdelen, schrijft de Chinese omroep CGTN. Zo kregen ze 1 punt voor een slag op de arm en 3 punten voor de benen. Werd een robot neergeslagen, dan kreeg hij 5 strafpunten. En als hij vervolgens niet op tijd wist op te staan, was de ronde meteen afgelopen.

Een van de spannendste momenten vond plaats tijdens het gevecht tussen een robot met roze hoofdbescherming genaamd Silk Artisan en AI Strategist, die een zwarte helm droeg. In de derde rond viel Silk Artisan op de grond, waarbij hij per ongeluk in de split belandde. AI Strategist liep naar zijn gevallen tegenstander en begon alvast met zijn armen opschepperig te juichen. De winst leek verzekerd. Maar terwijl de menselijke scheidsrechters nog aan het aftellen waren, struikelde de juichende AI Strategist over de voet van Silk Artisan en viel op de grond. Het leek toen even of de wedstrijd zou eindigen in een gelijkspel, maar AI Strategist wist op tijd weer op te staan.

Zijn volgende wedstrijd was tegen Energy Guardian, die in een eerdere wedstrijd had gewonnen van Armored Mulan. AI Strategist bleek de betere bokser en wist zijn tegenstander in elke ronde knock-out te slaan. Daarmee won hij het toernooi.

Olympische spelen

Boksen is geen gemakkelijke taak voor robots: het vereist uitmuntende coördinatie en balans. Zeker als ze niet alleen rechte stoten uitdelen maar ook hun benen in de strijd gooien. De competitie was dan ook vooral een demonstratie om te laten zien hoe ver China is in de ontwikkeling van robots en AI.

Het bokstoernooi is niet het enige sportevenement voor humanoïden. In april organiseerde China bijvoorbeeld ook al een halve marathon. De winnaar deed 2 uur en 40 minuten over de 21 kilometer. En in augustus vinden in China ook de 2025 World Humanoid Robot Sports Games plaats, een soort Olympische Spelen voor humanoïden.

