Britse start-up wil onzichtbaarheidsschild maken

Het Londense Invisibility Shield belooft onzichtbaarheid met een lichtbuigend schild. Het beoogde bedrag op Kickstarter is ruimschoots binnen.

Kies jij bij een rondje ‘welke superkracht zou jij willen’ ook altijd onzichtbaarheid? Goed nieuws: Britse start-up Invisibility Shield zegt 25 werkende onzichtbaarheidsschilden ontwikkeld te hebben. Met crowdfundingplatform Kickstarter hopen ze de laatste stappen te kunnen zetten om van ‘sciencefiction werkelijkheid te maken’.

Lees ook: ‘Camouflagebedrijf maakt onzichtbaarheidsschild’

Dode hoek

Het schild werkt middels een slimme breking van binnenkomend licht. Hierdoor ontstaat er een soort dode hoek en lijken voorwerpen achter het geribbelde ‘transparante’ schild min of meer onzichtbaar te worden (zie de afbeelding hieronder).

De achterliggende natuurkunde heeft te maken met de wet van Snellius. Deze natuurwet beschrijft hoe lichtstralen gebroken worden op de overgang van het ene medium naar het andere, zoals lucht naar glas, lucht naar water, enzovoort. Het effect is goed te zien als je een lepel in een glas water doet – de lepel lijkt ietwat verbogen.

Interesse

Invisibility Shield is niet de eerste partij die een gooi doet het maken van een onzichtbaarheidsschild. Eerdere projecten, zoals die van Canadees camouflagebedrijf Hyperstealth, lijken de eindstreep vooralsnog echter niet gehaald te hebben. Jammer, vond de Britse start-up, en dus gingen ze er in 2020 zelf mee aan de slag. Of het het bedrijf wel gaat lukken, is natuurlijk nog maar de vraag.

Aan interesse zal het in ieder geval niet liggen. Het project, dat op 15 maart 2022 op Kickstarter werd gelanceerd, sleepte in nog geen 24 uur het doelbedrag van 6015 euro binnen. Met nog 35 dagen te gaan – het project sluit 14 mei 2022 – staat de teller al op bijna 1400 backers en ruim 270.000 euro.

Bronnen: Kickstarter

Beeld: Invisibility Shield/Kickstarter